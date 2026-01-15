Su recuperación demandó un mes y medio: Schiaretti recibió el alta médica y jurará como diputado en la próxima sesión

El ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti recibió el alta médica y asumirá la banca de diputado nacional por Provincias Unidas en la próxima sesión de la Cámara baja, después de un mes y medio de recuperación por un procedimiento quirúrgico derivado de una afección cardíaca.

“Este miércoles me otorgaron el alta médica por lo que retomo mi actividad. En el mes de febrero asumiré la banca de diputado nacional para la que fui elegido”, confirmó el ex gobernador provincial a través de su cuenta en la red social X.

En las elecciones del 26 de octubre, Schiaretti encabezó la lista de Provincias Unidas por la provincia de Córdoba, pero a raíz de complicaciones en su estado de salud aún no pudo prestar juramento y asumir en el cargo.

Con su incorporación, Provincias Unidas llegará a 18 integrantes y el interbloque que integra este espacio junto a Encuentro Federal y la Coalición Cívica, totalizará 22 miembros.

El 28 de noviembre pasado, Schiaretti fue intervenido con éxito en la Fundación Favaloro de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de un procedimiento programado producto de una afección cardíaca.

El procedimiento consistió en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo, una técnica menos invasiva que la cirugía tradicional a corazón abierto.

Schiaretti encabezó la lista de Provincias Unidas en la provincia de Córdoba y el resultado no fue el esperado: quedó en segundo lugar con poco más de 28%, a 15 puntos de distancia de La Libertad Avanza, el ganador de la jornada.

Con esa cosecha, el “cordobesismo” se alzó con tres bancas para el período 2025-2029, que se sumaron a otras tres con mandato hasta el 2027.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

