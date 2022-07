Fin de ciclo: Regatas no renovó con el goleador Paolo Quinteros

Después de 11 años de vestir la camiseta de Regatas, Paolo Quinteros (43) dejará de jugar para la institución correntina. Se trata de un golpe de escena importante en la Liga Nacional de Básquet (LNB), ya que ha sido una de las referencias del “Remero”, con quien alzó la copa de campeón en la temporada 2012/2013. El jugador confirmó la novedad en declaraciones a Radio Sudamericana de Corrientes: “No voy a continuar en Regatas, no estoy esta temporada en los planes del entrenador (Fernando Rivero), ni en la de los dirigentes”.

Adelantó que piensa seguir jugando al básquet otro año más, pero que quedó en condición de “jugador libre”.

También señaló que “se terminó un ciclo en el club. Fueron muchos años muy lindos, muy buenos en lo deportivo y en lo personal, estoy sumamente agradecido con Regatas”.

Sobre la decisión del Club y del entrenador manifestó que “es entendible, hay que aceptar la decisión de los demas si hay nuevos proyectos, por primera vez puedo decir que soy jugador libre porque nunca lo dije, no tengo club”.

En la última temporada, Quinteros promedió 7,7 puntos, en 19,6 minutos en cancha, y 6,6 puntos de valoración. Su promedio en tiros de 2 puntos fue de 47,8%; desde el perímetró su efectividad alcanzó 33,1%; y desde la línea de libres a 89,7%.

Quinteros, nacido el 15 de enero de 1979 en Colón, provincia de Entre Ríos, es uno de los 15 mejores jugadores de la historia de LNB. Debutó en la temporada 1997/1998 del Torneo Nacional de Ascenso con el recientemente ascendido La Unión de Colón, donde disputó también el siguiente torneo. Llegó a la LNB en la 2000/2001, cuando fue contratado por Estudiantes de Olavarría. En el país jugaría también para Boca, durante tres temporadas, y con Regatas otras 11. También pasó por Trouville de Uruguay (2002/2003); León (LEB, España, 2006/2007); y el CAI Zaragoza (desde 2007 hasta 2011).

Ganó, entre otros, tres títulos de LNB con Estudiantes (2000/2001), Boca (2003/2004) y Regatas (2012/2013). Mientras que con el CAI Zaragoza consiguió dos coronas de la Leb Oro -Liga de Ascenso- en 2007/2008 y 2009/2010. También alcanzó títulos con la selección nacional y fue MVP de la Liga y las finales en varias ocasiones. En la temporada 2004/2005, con la camiseta de Boca, fue goleador de la LNB con 22,4 puntos de promedio por juego.

PAOLO MVP DE LAS FINALES 2012/2013

Respecto de la negociación con Regatas para esta temporada, apuntó que “en 11 años siempre le dí la prioridad al club, esperé hasta último momento para terminar arreglando, porque sabíamos que siempre llegábamos a buen puerto”.

Paolo Quinteros aseguró que “la decisión viene por eso (su decisión de continuar jugando al básquet), porque yo le planteé al club que iba a continuar una temporada más y a raíz de eso, es que viene esta decisión”.

“No tengo rencor ni estoy molesto con la decisión, entiendo la situación la culpa no es de ellos tampoco de que yo decidiera jugar un año más, no es culpa de ellos que tengan otro proyecto por ende no estoy enojado con nadie al contrario estoy súper agradecido por la cantidad de años que hemos trabajado juntos”, expresó.

Contó que seguirá viviendo en la ciudad de Corrientes, porque “me siento un correntino más, tengo a mis amigos y a mi novia. No voy a dejar Corrientes”.

Finalmente precisó que no continuará su campaña en San Martín -el rival clásico de Regatas- y agradeció a los hinchas “remeros”: “Siempre estuvieron conmigo en las buenas y en las malas. El hincha siempre estuvo alentando, siempre los voy a llevar en mi corazón, lo mismo que a Regatas. Así lo siento y así será”.

—