[Violencia policial en Córdoba] Soledad Laciar: “Solo deseo que no encuentren las trabas y los silencios que recibí”

Soledad Laciar, la mamá de Blas Correas, el adolescente asesinado por efectivos de la Policía de Córdoba, en agosto de 2020, en un caso de gatillo fácil, cuestionó el accionar de la Policía que culminó con el homicidio de Guillermo Bustamante, de 39 años, en una estación de servicio, en la madrugada del lunes 24 de marzo. En un mensaje subido a su cuenta de Instagram reclamó al gobierno provincial que “esta familia merece saber la verdad y solo deseo que no encuentren las trabas y los silencios que recibí yo”.

El fiscal Guillermo González dispuso la imputación de cinco efectivos policiales involucrados en el operativo que culminó con la muerte de Bustamante. Tres de ellos —el oficial subinspector Marcos Guzmán Altamirano, el oficial ayudante Nicolás Bulacio y el cabo Juan Martín— enfrentan cargos por homicidio calificado por abuso de sus funciones, en calidad de coautores, un delito contemplado en los artículos 45 y 80 inciso 9 del Código Penal argentino. Este tipo de acusación implica que se les atribuye haber causado la muerte de Bustamante mediante un uso excesivo o indebido de la fuerza en el ejercicio de sus roles como miembros de las fuerzas de seguridad.

Por su parte, el oficial inspector Walter Perfumo fue imputado por encubrimiento doblemente agravado, debido a la presunta omisión de denunciar el delito y por su condición de funcionario público, mientras que el sargento Mariano Córdoba enfrenta cargos por omisión de los deberes de funcionario público. Estas imputaciones sugieren que, además de los responsables directos, hubo intentos de ocultar o minimizar lo sucedido durante y después del operativo.

Laciar expresó en su posteo que “casi 5 años de tu asesinato. Casi 5 años de lucha para no saber de otro caso de abuso policial. Y hoy nuevamente efectivos de la fuerza detenidos imputados por homicidio”.

“Se, porque estos años me enseñaron, que no hay que juzgar apresuradamente. Y eso hice. Mantuve el silencio hasta que la justicia hablara. Y hoy se expresó por primera vez. Y acá estoy. Preguntándoles a ustedes, que juraron cuidarnos ¿Por qué?”, siguió Laciar.

Luego agregó: “Tratando de encontrar explicaciones a lo inexplicable. Con la absurda nostalgia de saber que Blas murió en vano. Que a ustedes no les importo nada. Dios los perdone por el daño que causan. Solo un pedido especial, al Poder Ejecutivo: Esta familia merece saber la verdad y solo deseo que no encuentren las trabas y los silencios que recibí yo. Esta familia necesita la contención que me negaron. Esta familia merece transitar el duelo de la manera más digna”.

Por último, pidió a la Justicia: “Toda la verdad merecen, no como Blas con una justicia a medias”.

EL CASO BLAS CORREAS

