Soledad Díaz del PO: “Un gobierno que solo sirve a los intereses de las patronales”

La dirigente del Partido Obrero, Soledad Díaz afirmó que “el grueso del discurso de (Juan) Schiaretti se enfocó en el desarrollo de un gobierno que solo sirve a los intereses de las patronales de la ciudad y del campo, mientras no dijo una palabra de la gravísima situación que viven las y los trabajadores, que son la gran mayoría de la población”.

Las declaraciones de Díaz fueron dadas a conocer a través de un comunicado de prensa luego de la apertura de sesiones ordinarias 2023 de la Legislatura de Córdoba.

Díaz apuntó que “si tuviéramos que resumir su política diríamos: Obras, negociados y subsidios para los capitalistas, y pobreza para el pueblo. Córdoba es la provincia con los mayores índices de pobreza e indigencia, que supera el diez por ciento de la población. Asimismo, la tasa de desocupación y subocupación llega al 26% de la población que trabaja. El trabajo en negro supera al registrado. Todo esto fue indignantemente omitido por el Gobernador”.

Criticó que “ninguneó la grave situación social y laboral que vive la población trabajadora en la provincia, mientras se destacó una larga lista de medidas a favor de la clase capitalista que domina en la provincia. Tampoco hizo mención a la descomposición del propio gobierno, que en los últimos meses tuvo que expulsar a tres ministros y mantiene suspendido al presidente de su banca legislativa”.

También precisó que “nos anuncia grandes obras que dice son para Córdoba, pero en realidad van directamente para los capitalistas del campo, de la especulación inmobiliaria y del turismo. Los gasoductos no llegan a los barrios, pero si a las empresas. Muchísimos barrios no cuentan siquiera con los servicios esenciales. Hay cincuenta parques industriales, pero no se garantiza el trabajo genuino mientras crece la desocupacion. Los subsidios al empleo van a los empresarios, que terminan despidiendo a trabajadores con derechos y contratan con precarización”.

Por su parte, el dirigente del PO, Emanuel Berardo, expresó que “la provincia de Córdoba estuvo atravesada durante 2022 por grandes movilizaciones populares. Docentes y trabajadores de salud reclamaron salario, el movimiento de desocupados en las barriadas reclamó por trabajo y vivienda. Las mujeres reclamaron contra la violencia y la discriminación. Las movilizaciones contra el gatillo fácil y la represión. No se dijo ni una palabra respecto del déficit de trescientas mil viviendas en Córdoba y de sus promesas falsas al respecto. Las tres gigas de internet para estudiantes, es una miseria cuando hace tiempo vienen reclamando wifi para poder estudiar. Schiaretti reafirmó que seguirá usando los fondos que deben ir a salarios y otros derechos, para seguir beneficiando a los capitalistas. Y que seguirá reforzando el aparato represivo”.