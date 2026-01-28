Sobreprecios en Nucleoléctrica: Aguiar afirmó que ATE prepara más denuncias contra el gobierno

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, confirmó este miércolesque luego de las dos denuncias presentadas por diferentes empleados de Neuroeléctrica Argentina S.A por sobreprecios se está recabando documentación probatoria de futuras acusaciones que se pondrán en marcha durante las próximas semanas.

“Este es el gobierno más corrupto de la historia porque lleva tan sólo dos años en el poder y uno levanta una baldosa en la administración pública y todos los días descubre un curro nuevo. Lo que ocurre con Nucleoeléctrica es que este caso es multimillonario y no hay que descartar un accionar delictivo”, expresó Aguiar.

Planteo además que “esta conducta parte de los funcionarios, porque el directorio y su presidente (Demián Reidel) hasta ahora no han dado ninguna explicación o no han podido justificar estas compras con sobreprecio”, expresó Aguiar sobre las dos denuncias por sobreprecios, por más del 140% y 1000%, respectivamente.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el dirigente recordó que ya el año pasado ATE había detectado recargos en PAMI en la compra de lentes oculares para las operaciones comúnmente conocidas como “cataratas”. “En ese caso, también, los sobreprecios eran abismales”, añadió.

En cuanto a la primera denuncia realizada por el gerente de Atucha I-II, Juan Pablo Nolasco Sáenz y vinculada con contratar un nuevo servicio de limpieza, “llamó la atención” que se debe pagar 140% más de lo que se le estaba pagando a la empresa de mantenimiento no sólo “por presentar irregularidades en el proceso de licitación” sino porque “no había más metros que cubrir con este servicio, ni se realizaron ampliaciones, ni había nuevas oficinas ni edificios”.

La segunda denuncia, que fue anónima porque desde ATE decidieron proteger la autoridad del denunciante salvo que sea requerida judicialmente, puso el foco en “el pago y la compra de un software, de un sistema de gestión administrativa, cuyo costo es de 7 millones de dólares, cuando en realidad el sistema actual vale 600.000 e, incluso, va a funcionar idénticamente a cómo está funcionando el sistema actual”.

“Podríamos estar frente a un hecho de corrupción porque no sólo hay actos ilícitos, contrarios a las leyes de parte de los funcionarios, sino que además se ha violentado todo el procedimiento administrativo interno de la empresa. Por un lado, se apropiaron de recursos públicos, porque no hay que descartar que hayan existido retornos”, dijo.

Y graficó que “si alguien paga 7 millones de dólares por algo que vale 600.000, evidentemente hay retornos. Y lo segundo, es que persiga como objetivo el vaciamiento de la empresa para poder venderla, es decir, desfinanciar para privatizar”.

El sindicalista planteó que todas las decisiones que lleva adelante el Gobierno desde el inicio de su gestión “atentan contra la eficacia del Estado” y sostuvo que “es mentira que quieren ahorrar”.

Asimismo, remarcó que todas las medidas que tome la administración de Javier Milei “van a impactar sobre los derechos que tiene la sociedad” porque están “desmantelando” los servicios esenciales para “favorecer” a los sectores concentrados de la economía.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.