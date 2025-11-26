Conéctate con nosotros

SiReLyF: Inauguración de nuevas suites en las cabañas de Cosquín

Publicado

Este miércoles 26 de noviembre vivimos una jornada histórica en el Complejo Turístico Las Cabañas, en Cosquín, con la inauguración de cuatro nuevas suites que amplían y fortalecen el espacio de descanso y turismo social.

El acto contó con la presencia del secretario General de la FATLyF, Guillermo Moser; el secretario General, Máximo Brizuela; el subsecretario, Jorge Vachetta; y el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, quienes destacaron la importancia de seguir invirtiendo en infraestructura para que cada familia afiliada disfrute de un lugar de calidad, rodeado de naturaleza y confort.

Estuvieron presentes secretarios y delegados/as de toda la provincia, quienes acompañaron el corte de cinta y el descubrimiento de la placa que marca el inicio de esta nueva etapa en la historia del complejo.

Estas nuevas suites se suman a un predio de seis hectáreas que cuenta con 26 cabañas, pileta exterior, pileta climatizada, sauna, gimnasio, sala de masajes y diversos espacios recreativos, pensado para que nuestras familias vivan experiencias únicas en el corazón del Valle de Punilla.

