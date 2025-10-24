Conéctate con nosotros

SiReLyF: Desde el lunes 27 se realizarán asambleas de dos horas en defensa de las centrales nucleares

Publicado

Se realizó una multitudinaria Asamblea en la Central Nuclear Embalse, encabezada por el secretario General del SiReLyF, Máximo Brizuela; el subsecretario General de la FATLyF, Juan Alfredo Romero; el secretario Gremial de la FATLyF, Lauro Paz y la Comisión Seccional de la CNE.

Más de 500 compañeros y compañeras estuvieron presentes, donde se desarrollaron diferentes informes y un amplio debate sobre la situación actual del sector nuclear.

En el uso de la palabra, Máximo Brizuela destacó “el gran trabajo que viene realizando el Cro Guillerno Moser, junto a todo el Secretariado Nacional, en defensa del Sector Nuclear Argentino”.

Por amplia mayoría se resolvió que a partir del lunes 27 de octubre se realicen 2 horas de asamblea por turno, en los lugares de trabajo, para apoyar el siguiente pliego de reivindicaciones:

-No a la Privatización de las Centrales Nucleares.

-No a la Reforma Laboral.

-Recomposición salarial.

