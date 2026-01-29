Sindicalista combativo y antiburocrático: Murió el metrodelegado Roberto Pianelli

El secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Roberto Pianelli, murió este jueves a los 59 años por complicaciones de salud derivadas de un trasplante de riñón.

Pianelli ocupaba ese cargo desde la fundación del sindicato, en el año 2011, y era uno de los referentes del sindicalismo combativo y antiburocrático. Durante su gestión, además de la lucha salarial y de condiciones de trabajo, reclamó la reducción de la jornada laboral para acotar la exposición al asbesto, un compuesto cancerígeno, en los vagones de la línea B de subte, situación que enfrentó hasta sus últimos días.

La muerte del dirigente sindical se produjo como consecuencia de las complicaciones que sufrió su cuadro de salud luego de recibir un trasplante de riñón. A ello, se le habría sumado una infección intrahospitalaria, según trascendió de fuentes del gremio de los metrodelegados.

Una de las últimas apariciones públicas de Pianelli había sido el pasado 5 de enero durante la movilización en repudio de la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

Su militancia política fue una parte fundamental de su vida privada y sindical: formaba parte de la conducción nacional de Nuevo Encuentro y estuvo vinculado históricamente al kirchnerismo.

También fue titular en la Secretaría de Salud Laboral de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la organización que conduce el diputado nacional Hugo Yasky (Docentes).

Por su parte, la CTA Autónoma expresó: “Líder y fundador de los Metrodelegados quien representó un emblema de dirigente sindical integro, solidario, dedicado a la lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras del subte. ¡Se nos fue un gran referente del nuevo sindicalismo!, ejemplo de compromiso y coherencia en la lucha colectiva. Lo vamos a extrañar”, expresó, por su parte, ATE Capital.

También el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó su pesar por la muerte del líder de los metrodelegados. “Lamentamos el fallecimiento de Beto Pianelli, gran dirigente sindical comprometido con la lucha por los derechos de los trabajadores. Mis condolencias a su familia, compañeros y seres queridos”, manifestó el mandatario provincial en su cuenta de la red social.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.