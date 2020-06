Sin horizonte: Cómo trabajan el campeón y el subcampeón de La Liga Nacional con sus preparadores físicos

La Liga Nacional sigue sin poner una fecha de regreso, y los jugadores se mantienen en forma física desde sus casas. La expectativa por el regreso es tan grande como la incertidumbre, ya que la Asociación de Clubes había anunciado la extensión de la suspensión hasta el 1 de junio, pero hasta el momento no hubo ningún comunicado sobre la decisión de continuar o finalizar definitivamente la temporada. Según fuentes consultadas por Enredacción, el anuncio no se realizó porque no hubo reunión de mesa, y recién el jueves o viernes saldría la decisión oficial.

Mientras tanto, los preparadores físicos del campeón San Lorenzo, y el subcampeón Instituto, hacen lo posible para poder desarrollar los aspectos físicos necesarios, para que sus jugadores lleguen de la mejor manera al tramo final de la probable temporada. Sin fecha, formato y protocolo de seguridad, nos cuentan en qué hacen foco a la hora de trabajar y cómo llevan estos 80 días fuera de las canchas.

"Querés arrancar a armar algo y no tenes sobre qué armar, porque vos decís, bueno, vamos a armar una proyección de algo, pero vos no sabes ni cómo va a ser el protocolo sanitario, no sabes cuantos jugadores te van a dejar entrenar a la vez, no sabes si te van a dejar usar los gimnasios o no, entonces es muy difícil armar algo", se sincera Nicolás Bastarrica, PF del tetracampeón.

"Esta última etapa, ya sin ningún tipo de horizonte, muchos jugadores optaron por ir a sus ciudades (Nicolás Romano, Santiago Scala, Lucas Reyes, Pablo Espinoza) ahora que hay un poco de apertura. Entonces en la última etapa, quede impuesto a los horarios de cada jugador, que siguen entrenando porque hoy hay una conciencia distinta a lo que es el cuerpo del jugador, como un elemento de trabajo", explica Nicolás Acosta.

Hace un mes, el director del Departamento Médico de la Asociación de Clubes (AdC), Diego Grippo, declaró en una nota con UcU Web, qué estaban elaborando un borrador con un protocolo para la vuelta a los entrenamientos. En la misma nota, dejó entrever algunas medidas sanitarias y confirmó que el borrador iba a ser presentado a la brevedad a los 20 clubes que conforman La Liga.

Un mes después, ambos preparadores físicos comentan que no recibieron ningún protocolo oficial por parte de la AdC. "Yo no tengo nada, de Liga Nacional que a mí me haya llegado un protocolo, no. Nadie me mandó nada. Sí lo que yo tengo es el protocolo del concejo superior de deportes de España, tengo el protocolo de la Asociación de preparadores físicos de España, tengo las recomendaciones de la Asociación de médicos de España, y tengo el de protocolo de FIBA que salió hace unos días. Pero de Liga Nacional no hay nada", aclara Bastarrica.

"Por lo menos a mí no me llegó nada. Te comento, nosotros los profes estamos bastante comunicados y a nosotros no nos llegó nada, son todas cosas bastante informales y no hay ningún protocolo oficial. El tema del protocolo es que hay que ver las infraestructuras de los clubes para ver como encaran esas decisiones, si vos te fijas los protocolos que hay en Europa, hay que tener ciertos elementos (barbijos oficiales, determinada ropa, etc) que acá en Argentina es complicado por muchos aspectos", suma Acosta.

TRABAJO EN CUARENTENA

Desde el 13 de marzo que los jugadores se entrenan en sus casas, y ambos preparadores cuentan que la suspensión los agarró de sorpresa. Con esa realidad, el PF de San Lorenzo explica qué cosas prioriza a la hora de entrenar y qué cosas no pueden trabajar los jugadores.

"Bueno, la fuerza máxima no la podes trabajar porque no tenes sobrecarga. La fuerza explosiva, que si es lo especifico que va a pasar en la cancha (los saltos, las corridas), vos podes hacer unos saltos dentro del departamento, un ejercicio de carrera rápida en el lugar, por lo menos, como para mantener ese nivel de tensión rápida en los tendones, en los ligamentos, en las articulaciones que van a ser muy importantes".

Y agrega que, "podes hacer trabajo de flexibilidad, movilidad articular, de fuerza y resistencia, tratando de buscar con las carencias de los tiempos de trabajo, unos ejercicios isométricos, con trabajo de mantenimiento de postura, para fortalecer tendones, algunos trabajos de contracciones excéntricas para prevenir lesiones musculares, circuitos para el trabajo cardiovascular y la parte metabólica".

"Lo que no se puede laburar es el básquet, van a ser un espanto (risas), pero el problema va a ser, cuando empecemos a entrenar, la falta de coordinación que van a perder en cuanto desplazamiento", concluye.

Por último el "Viru" Acosta, PF de Instituto, comenta las ganas de volver de los jugadores. "Cuando uno está en el trajín de la Liga es bastante cansador y desgastante mentalmente, pero cuando no está, lo extrañas y eso nos está pasando a todos. Yo no sé si alguna vez los jugadores, por algún tipo de lesión, o por quedar afuera temprano de los playoffs, han estado tanto tiempo alejados de una cancha de básquet como ahora. Yo creo que las ganas que tienen de volver todos es grande, pero lamentablemente el regreso va a llevar un tiempo".

