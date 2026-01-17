Conéctate con nosotros

Noticias

Siguen los vuelos: Extendieron la conciliación obligatoria en el conflicto con los controladores aéreos

Publicado

Aviones de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque. (Foto: Gentileza / Archivo).

La Secretaría de Trabajo extendió este viernes la conciliación obligatoria por cinco días más en el marco del conflicto gremial entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), por lo que el servicio en los aeropuertos está garantizado.

De esta manera, según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, la prórroga de la conciliación obligatoria se extiende hasta el 26 de enero a las 8. Asimismo, la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia entre las partes para el día viernes 23 a las 11. Mientras se encuentre vigente la conciliación obligatoria ninguna medida de fuerza puede llevarse a cabo.

“En este contexto, EANA insiste en su voluntad de diálogo con el objetivo de alcanzar una solución al conflicto y evitar el daño que podrían generar las medidas de fuerza del gremio sobre pasajeros, trabajadores y todo el sistema aeronáutico”, detalló la empresa,

La tregua administrativa establecida el pasado 23 de diciembre, y ahora extendida, permitió neutralizar las medidas de fuerza de ATEPSA, no obstante la resolución del conflicto paritario con EANA sigue sin concretarse.

En este caso, la paritaria no la define EANA ya que, como todo organismo y empresa del Estado, depende de la pauta que establezca Empleo Público bajo la órbita de Maximiliano Fariña.

La prórroga fue posible por las normativas vigentes, que prevén que la autoridad laboral pueda otorgar cinco días hábiles adicionales a solicitud de la empresa estatal.

Este mecanismo busca agotar las instancias de diálogo antes de que el gremio, liderado por la secretaria general Paola Barritta, recupere la potestad de realizar asambleas o paros que comprometerían el flujo de pasajeros en plena temporada alta.

El gremio ya había llevado adelante una serie de medidas de fuerza: en julio del año pasado, en la antesala de las vacaciones de invierno, se dictó una conciliación obligatoria inicial para desactivar un esquema de protestas que amenazaba el receso invernal.

Posteriormente, en agosto, se concretaron tres jornadas de paro nacional; el conflicto se suspendió tras un acuerdo transitorio que contempló una recomposición salarial del 15% distribuida en cuatro tramos.

En el mes de noviembre, el gremio retomó las acciones con nueve jornadas de paro focalizadas en vuelos de carga y la paralización total de capacitaciones técnicas y mantenimiento de infraestructura.

Finalmente, en diciembre, se inició un plan de lucha que afectó vuelos de pasajeros por dos jornadas, lo que derivó en la actual conciliación obligatoria que rige hasta ahora

El conflicto trascendió el ámbito laboral para instalarse en los tribunales federales, donde se investigan dos ejes principales, un presunto fraude administrativo y una investigación por fallas en la seguridad operacional.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

