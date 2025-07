Siguen las retenciones: Milei promete eliminarlas, pero no en el corto plazo

El presidente Javier Milei se reunió este martes con los referentes de la Mesa de Enlace agropecuaria en la sede de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Palermo, donde ratificó que, debido a restricciones presupuestarias, las retenciones no se reducirán en el corto plazo, aunque prometió eliminarlas en el futuro.

El encuentro, que se extendió por más de dos horas, tuvo lugar días antes de la apertura de la tradicional Expo Rural, que comenzará el próximo jueves y culminará el 26 de julio, fecha en la que Milei asistirá.

“Lo que surge de esta reunión es que él entiende la situación y tiene foco directo sobre retenciones, pero no hay para repartir”, señaló Marcos Pereda, vicepresidente de la SRA. Por su parte, Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), destacó que Milei expresó que las retenciones son “el próximo impuesto que va a bajar para el sector productivo” y que la rebaja será “definitiva y no transitoria”. Sin embargo, aclaró que no se dieron plazos concretos, aunque el presidente se comprometió a hacerlo “prontamente, ni bien pueda”.

Los dirigentes también abordaron la seguridad en los caminos rurales y las recientes medidas del Gobierno sobre el INTI y el INTA. Lucas Magnano, titular de Coninagro, anunció que en los próximos días se reunirán con el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, para discutir las modificaciones en estos organismos. Magnano valoró la disposición de Milei para dialogar con el sector, a diferencia de otros mandatarios, pero insistió en que los reclamos por la eliminación de las retenciones persistirán.

Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), destacó el compromiso de Milei de mantener reuniones más frecuentes con el sector, mientras que Nicolás Pino, titular de la SRA, resaltó las palabras del presidente, quien calificó al campo como “el sector más competitivo y productivo de la Argentina” y un pilar histórico para el país.

El Gobierno había reducido las retenciones del 33% al 26% para la soja y del 12% al 9,5% para trigo, maíz y cebada. Sin embargo, al finalizar el plazo del beneficio, la soja volvió al 33% y el maíz al 12%, mientras que trigo y cebada mantuvieron la alícuota reducida del 9,5% hasta el 31 de marzo de 2026. Pese a la presión del sector agropecuario para prorrogar estas rebajas, las autoridades no cedieron.

A la reunión asistieron, además de Milei y su hermana Karina Milei, los principales referentes de la Mesa de Enlace: Nicolás Pino (SRA), Andrea Sarnari (FAA), Lucas Magnano (Coninagro) y Carlos Castagnani (CRA). Los dirigentes reiteraron su compromiso de seguir insistiendo para que el campo impulse la producción que el país necesita para salir adelante.

