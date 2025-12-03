Siciliano va al Gabinete y el oficialismo provincial reacomoda sus principales figuras

El gobernador Martín Llaryora reestructuró el gabinete y cambió funciones de dirigentes importantes del gobierno provincial y el partido de gobierno, para tratar de surfear la ola violeta del presidente Javier Milei y reposicionar la gestión del Ejecutivo en un año bisagra como 2026. El cambio fue comunicado este martes por el ministro de Comunicación y Protocolo, Daniel Pastore, a través de su cuenta en la Red X. El movimiento más fuerte es el empoderamiento del electo diputado nacional Miguel Siciliano, que no asumirá su cargo el 10 de diciembre y, en cambio, se quedará en Córdoba, a cargo del nuevo Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional del gobierno provincial. En declaraciones periodísticas, el mismo Siciliano se encargó de apuntar cuál es la idea de esta jugada: “Acercar el gobierno a la gente”.

Esta nueva cartera tendrá tres ejes centrales:

-Participación comunitaria en seguridad.

-Fortalecimiento de políticas sociales.

-Acompañamiento y articulación con organizaciones de la sociedad civil.

Siciliano ha sido una de las principales espadas políticas del cordobesismo en la Legislatura como presidente de bloque de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC). En ese lugar será reemplazado por el ex intendente de Alta Gracia y ministro de Gobierno de la gestión de Juan Schiaretti, Facundo Torres. En tanto, el ex intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, que actualmente ocupa la vicepresidencia del Banco de Córdoba, desembarcará en la Legislatura como presidente provisorio, el lugar que hoy ocupa Torres. Mientras que en el Congreso Nacional, Siciliano será reemplazado por el actual diputado nacional y ex intendente de San Francisco, Ignacio García Aresca.

“El gobernador Llaryora me ha pedido que trabajemos muy cerca de las instituciones. Son tiempos difíciles, pero tenemos esperanza en que la Argentina salga adelante”, señaló en diálogo con Cadena 3.

El funcionario explicó que el nuevo esquema apunta a dos ejes: la articulación con municipios en materia de seguridad, a través de programas como Ojos en Alerta, y el acompañamiento a organizaciones barriales. “El club, el centro de jubilados, la ONG son espacios donde la vida del barrio se desarrolla. A veces, con un empujoncito del Estado, se solucionan cosas”, dijo.

Otro movimiento fuerte fue la unificación de las carteras de Producción y Bioagroindustria, que ahora funcionarán como un solo ministerio bajo la conducción de Sergio Busso. La nueva estructura concentrará políticas agropecuarias, industriales y productivas bajo un mismo mando, en línea con la reestructuración iniciada en 2023 para reducir agencias y optimizar recursos. En ese marco, el actual ministro de Producción, Pedro Dellarossa, sería designado vicepresidente del Banco de Córdoba.

Pastore dijo sobre la reestructuración que “el gobernador Llaryora decidió realizar algunos cambios en su gabinete con el objeto de adaptarlo a las necesidades que demanda la sociedad en el contexto actual”.

Agregó que “estamos esperanzados de que 2026 sea el año del crecimiento económico que promete el gobierno (nacional) y que el mismo llegue a la gente, pero mientras esperamos que esto suceda, el gobierno de Córdoba pretende redoblar el acompañamiento para enfrentar los problemas cotidianos”.

Y cerró diciendo que “por esta razón por el gobernador dispuso intensificar el relacionamiento con los cordobeses en temas sensibles como la participación comunitaria en seguridad, en temas sociales y también el acompañamiento a las instituciones que realizan una enorme labor en la provincia”.

