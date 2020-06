Si permiten el regreso de los extranjeros, Instituto tendrá a Clancy para la definición de la Liga

Una vez más, Instituto será uno de los ocho equipos que buscarán el ansiado trofeo de La Liga Nacional. La Asociación de Clubes presentó ayer el formato, el protocolo sanitario, y confirmó los equipos que integran cada grupo para decidir el campeón de la temporada 2019-2020. Solo resta saber la fecha exacta de inicio, la sede dónde tendrán lugar los playoffs y si los extranjeros podrán volver al país para disputar la definición.

"Cuando suspendieron la temporada, Instituto me dijo que cuando se retomara la competencia, volvería a jugar. He estado entrenando todo este tiempo y estoy preparado para cuando las cosas vuelvan a la normalidad. Estuve hablando con el “Panda” (Santiago Scala) ayer en Instagram, viendo como estaban las cosas allá en Argentina, extraño al club y a los fans", explicó desde Los Ángeles, Sam Clancy a este medio.

Todo parece indicar, que el reglamento con respecto a la contratación de los extranjeros no tendrá modificaciones. Ayer, el presidente de la AdC, Gerardo Montenegro confirmó en una nota con Ucu Web Radio, que presentó un pedido al Ministerio de Turismo y Deportes "para que los clubes que necesiten repatriar a los extranjeros para jugar la fase final, tengan el mismo trato que los jugadores argentinos que se están repartiendo".

De esta manera, "podrían volver al país, hacer la cuarentena y sumarse a los entrenamientos. El recambio, hasta ahora, reglamentariamente se puede dar. Si algún extranjero no puede venir, puede ser reemplazado por otro extranjero o por otro nacional que estaba jugando en alguna competencia ya sea en Argentina o afuera", sumó Montenegro. Es decir, que la decisión del regreso de los extranjeros al país, depende del permiso del Ministro de Turismo y Deportes, Matias Lammens.

Fuentes de la institución albirroja, confirmaron a Enredacción que la intención es repatriar a Sam Clancy para la definición del campeonato. De ser así, se sumaría al resto de sus compañeros (los mismos nacionales) y no buscarían un segundo refuerzo debido al costo elevado del dólar. En caso de no poder contar con "El Jefe", buscarían sumar algún pívot nacional o de Sudamérica que no se le tenga que pagar en dólares.

La situación, afirman, es similar a la del resto de los ocho equipos que participan de los playoffs. Teniendo en cuenta esto, la definición por el título de La Liga Nacional tendrá como protagonistas principales a los jugadores nacionales. Recordemos que "La Gloria" cuenta con seis fichas mayores: Martín Cuello, Santiago Scala, Nicolás Romano, Gastón Whelan, Pablo Espinoza y Cristián Amiccuci. El resto del plantel es conformado por los juveniles Lucas Reyes, Enzo Rupcic, Juan Cruz Tulián y Federico Pedano.

CUADRANGULARES

La AdC decidió armar dos Grupos de cuatro equipos cada uno, donde jugarán todos contra todos y los dos primeros avanzarán a semifinales. Instituto integra el Grupo A, junto con Quimsa (1°), Comunicaciones (5°) y Regatas (8°). Tres equipos que tienen material para pelear hasta el final, y evidencian el arduo camino que tendrá que recorrer el equipo albirrojo para pasar a las semifinales. En el grupo B están San Lorenzo (2°), Gimnasia (3°), Ferro (6°) y San Martín (7°).

Los únicos equipos que mantuvieron jugadores extranjeros en Argentina, fueron Quimsa y San Martín de Corrientes, mientras que el resto decidió que los foráneos regresen a su lugar de origen. "La Fusión" tiene al joven interno Tavarius Miller alojado en Santiago del Estero, mientras que Brain Fitzpatrick está en Corrientes para jugar con San Martín. Un dato no menor, ante la posibilidad de que no permitan repatriar jugadores.

En medio de la pandemia, los ocho clubes que encaran esta etapa final, sobreviven como pueden, y en una definición atípica, la competencia parece haberse equilibrado. Por eso, la ilusión albirroja se empieza a sentir por las calles de Alta Córdoba y el regreso de Sam Clancy, también.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

--