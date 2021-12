Serrat traerá a la Argentina su gira despedida de los escenarios en 2022

Joan Manuel Serrat, uno de los más populares, reconocidos y queridos artistas de la canción en Iberoamérica, anunció hoy que el año próximo se despedirá de los escenarios con la gira mundial de nueve meses de duración “El vicio de cantar 1965-2022” que hará escala en Argentina, una tierra de fortísimo lazo con el trovador catalán.

Si bien todavía no están confirmados los escenario, se especula que Serrat podría venir a Córdoba, además de Buenos Aires y Rosario.

El tour mundial de despedida comenzará en el Beacon Theatre de la ciudad de Nueva York el 27 de abril de 2022 y terminará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 23 de diciembre, cuatro días antes de que su protagonista cumpla 79 años.

El anuncio sobre su retiro de los escenarios fue sustentado por el autor de “Sinceramente tuyo” y “Lucía”, por citar apenas dos de sus más grandes temas, a través de una entrevista con el diario El País de España.

“Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría”, dijo el artista.

En ese plan, Serrat incluirá obligadamente un paso por la Argentina, un lugar que según expresó a Télam a fines de octubre de 2019 -cuando llegó en compañía de su compadre Joaquín Sabina para estrenar “No hay dos sin tres”, tercera parte de un espectáculo conjunto que marcó su última visita a Argentina-, tuvo un lugar preponderante en su vida artística y personal desde octubre de 1969.

Fuentes cercanas a la producción que tramitará el tramo argentino del tour de despedida, arriesgaron a Télam que posiblemente la recorrida sea similar a la que meses antes hará José Luis Perales, otro cantautor español que también da las hurras y que es manejado por la misma empresa que alista a Serrat.

La agenda de Perales contempla dos recitales en la ciudad de Córdoba (5 y 6 de marzo en Plaza de la Música) y uno en Rosario (el 10 en el Metropolitano) y otro en Buenos Aires (el 12 en el Movistar Arena).

Aunque el impacto de Perales y Serrat en el país no es comparable y por tanto la cantidad de conciertos deba multiplicarse, no sería extraño que se repitieran las tres ciudades involucradas en el adiós, una incógnita que se develará el miércoles próximo cuando se conozca la grilla de recitales.

