Sergio Ziliotto: “Nuestros candidatos garantizan la defensa de La Pampa”

Sergio Ziliotto destacó la trayectoria y compromiso del candidato Abelardo Ferrán y aseguró que el peronismo “no se apartará del mandato popular ni de su concepción ideológica”. El gobernador Sergio Ziliotto, presidente del Partido Justicialista pampeano, se refirió a la lista de candidatos y candidatas del Frente Defender La Pampa para las elecciones legislativas de octubre, encabezada por Abelardo Ferrán e integrada por Varinia Marín y Ceferino Almudevar.

En diálogo con la prensa, luego del acto por el aniversario de General Acha, Ziliotto destacó que la fórmula anunciada el lunes “tiene una representatividad territorial, una coherencia ideológica y una garantía de que nuestros legisladores, como lo están haciendo “Lichi” Marín y Ariel Rauschenberger, y “Pali” Bensusán en el Senado, van a defender La Pampa”.

“El objetivo de octubre es detener el daño, el castigo que está haciendo el Gobierno nacional a todas las provincias, en nuestro caso a la provincia de La Pampa, quitándonos recursos que no son del Gobernador. Milei no está castigando al Gobernador, está castigando a todos y a cada uno de los pampeanos y pampeanas, y en eso vamos a estar firmes, siempre reclamando lo que nos corresponde, porque a su vez es la demanda que nos hace la ciudadanía”, afirmó.

El mandatario aseguró que el oficialismo provincial mantiene “el mismo esquema” y que no se apartará “un centímetro del mandato popular ni de nuestra concepción ideológica, que tiene que haber un Estado que dé respuestas”.

“LLEVAR A FERRÁN LE VA A DAR PRESTIGIO A LA PAMPA”

Ziliotto fundamentó la elección de Abelardo Ferrán para encabezar la lista: “Primero, tiene una gran pertenencia peronista, un militante barrial en sus comienzos que fue parte de la gestión. Tiene una concepción muy clara de cuál debe ser la visión del desarrollo, por dónde pasa, que es a través de la producción y el trabajo. Hoy está desempeñando un rol fundamental, con una trayectoria muy importante en la Universidad pública, algo que realmente a nosotros nos marca un camino”.

En ese sentido, defendió el rol del sistema educativo: “Hoy, si no hay educación pública que sostenga al Estado, es imposible que la ciudadanía crezca desde lo personal, lo familiar y lo profesional. Estamos defendiendo una de las banderas históricas del peronismo. No veo una sociedad desarrollada sin educación y con un acceso irrestricto a ella. Abelardo, como todos nosotros, defiende la universidad pública de calidad y de acceso irrestricto. Y en esa concepción también marcamos un camino”.

Por último, sostuvo que desde el 10 de diciembre, Ferrán junto a “Lichi” Marín, Ariel Rauschenberger y “Pali” Bensusán “seguirán prestigiando la representatividad de la provincia de La Pampa y defendiendo los intereses de cada uno de sus habitantes”.

