Sergio Ziliotto: “Existe un pacto, es la Constitución Nacional y hay que cumplirla”

El gobernador Sergio Ziliotto confirmó que no recibió ninguna invitación para firmar el denominado Pacto de Mayo y enfatizó: “yo tengo el mandato de defender La Pampa y de eso no me voy a correr”, ratificó.

En declaraciones formuladas a la prensa en su visita a Vértiz, el mandatario volvió a reclamar por los fondos que el Gobierno Nacional retiene de forma ilegal y que corresponden a La Pampa. “Tienen que cumplir con el federalismo y con la Constitución Nacional, y no nos pueden quitar lo que corresponde por Ley, por pacto federal y por convenio”, afirmó.

En rueda de prensa Ziliotto se refirió al denominado Pacto de Mayo que el Gobierno Nacional quiere firmar con las provincias el próximo 9 de julio en Tucumán.

“En primer lugar, no hay ninguna invitación a ningún pacto”, dejó en claro el gobernador, al tiempo que precisó que “todo lo que estamos viendo y lo que hemos recibido oficialmente es la invitación a participar de un acto en conmemoración al 9 de Julio. No hemos recibido la invitación a acordar, menos aún hemos recibido el texto, todo lo hemos conocido a través de un libelo que circula en las redes sociales y realmente no sabemos de qué se trata. Yo no sé hoy quién tiene la representatividad para firmar como representante de las Provincias Unidas del Sur, como dice ese libelo, quizás, evocando una época antes del nacimiento de la República”, dijo.

Agregó que “no sabemos cuál es la estrategia, tiene que ver también con una cuestión de menosprecio a la institucionalidad, a las responsabilidades que tenemos. Así que desde el punto de vista formal, no tenemos invitación de ningún tipo”.

Ziliotto comentó que “cuando uno lee lo que se plantea, no hemos cambiando nuestra posición. Ya cuando el 1° de marzo se plantearon los primeros ejes y que fueron cambiando, que primero tenía la evocación a lo eterno y después solicitando las fuerzas del cielo que nos acompañan, hoy cuando uno ve todo lo que está planteándose, lo primero que hay que tener en cuenta es que en la Argentina ya existe un pacto y es la Constitución Nacional, y hay que cumplirla. Argentina no necesita otro pacto que soslaye la actual Constitución Nacional. En ese sentido, nosotros tenemos un sentido de pertenencia con la Democracia, con sus instituciones, con nuestra Constitución Nacional. Queremos que se cumpla la Constitución, las leyes, los pactos, algo que claramente el Gobierno Nacional está dejando de lado, no está cumpliendo y no vamos a ser partícipes de modificar algo que no se cumple la Constitución actual”.

“IRRACIONALIDAD”

Respecto a las agresiones del Presidente hacia gobernadores y periodistas, Ziliotto dijo que “es muy grave. Pareciera que en la República Argentina desde hace un tiempo se normaliza la irracionalidad y lo absurdo, en ese camino estamos. Nosotros seguiremos defendiendo la institucionalidad, no nos afecta lo que nos puedan decir, sino lo que piensan las pampeanos y los pampeanos. Yo tengo el mandato de defender La Pampa y en eso no me voy a correr”.

