Sergio Palazzo fue reelecto al frente de La Bancaria

El secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional, Sergio Palazzo. (Foto: Archivo).

Con una participación superior al 70% de los afiliados, el diputado nacional Sergio Palazzo (Unión por la Patria) fue reelecto como secretario General de la Asociación Bancaria, consolidando su liderazgo en uno de los gremios más relevantes del país. Junto a él, el también diputado nacional Carlos Cisneros asumirá como secretario de Administración Nacional, en un nuevo mandato que refuerza la unidad y la fortaleza del sindicato en un contexto económico adverso.

Palazzo, quien encabezó la Lista 1 Celeste y Blanca, agradeció el masivo respaldo de los bancarios, destacando que “en tiempos en que la sociedad decide no concurrir a las urnas, más del 70% de los bancarios fueron a votar y aportaron más del 92% de los votos”. La lista, que representó a las 53 seccionales del país y a todos los sectores de la organización, simbolizó la unidad del gremio.

“Construir Unidad fue nuestra consigna y es una enorme responsabilidad haber sido elegido por un nuevo mandato, para liderar a los bancarios y bancarias en estos tiempos difíciles”, expresó Palazzo.

Desde La Bancaria, en tanto, subrayaron que “esta elección reafirma el rumbo que nuestro sindicato viene construyendo en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras”.

El gremio destacó el rol de Palazzo y Cisneros, ambos «referentes fundamentales» en la defensa de los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores bancarios. Además, un reciente informe de la consultora Synopsis posicionó a La Bancaria como uno de los dos únicos grandes gremios del sector privado que lograron no perder contra la inflación en 2025, en un año marcado por el cepo paritario del Gobierno Nacional que generó una caída generalizada de los ingresos.

