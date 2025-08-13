Sergio Massa no será candidato en las elecciones de octubre

Finalmente, el ex ministro de Economía y principal referente del Frente Renovador, Sergio Massa, definió este miércoles que no será candidato en las elecciones legislativas del 26 de octubre, aunque trabajará para que dirigentes de su espacio ocupen lugares en la lista del peronismo, que participará con el sello de Fuerza Patria.

Según indicaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes del sector, Massa tiene pensado “seguir colaborando con la unidad del peronismo” pero mantendrá el perfil bajo y no competirá por una banca en el parlamento.

Desde su entorno manifestaron a esta agencia que el tigrense está “contento” de que desde todos los sectores le pidieran que sea candidato, con excepción del dirigente de Patria Grande Juan Grabois.

Sin embargo, el ex candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) cree que “ayuda más desde afuera de la pelea”.

El massimo y Grabois habían protagonizado una interna ante las aspiraciones del dirigente social de ser candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, por lo que, con el tigrense fuera de la pelea, esa disputa quedó desactivada.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.