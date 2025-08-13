Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Sergio Massa no será candidato en las elecciones de octubre

Publicado

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa. (Foto: Prensa / Archivo).

Finalmente, el ex ministro de Economía y principal referente del Frente Renovador, Sergio Massa, definió este miércoles que no será candidato en las elecciones legislativas del 26 de octubre, aunque trabajará para que dirigentes de su espacio ocupen lugares en la lista del peronismo, que participará con el sello de Fuerza Patria.

Según indicaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes del sector, Massa tiene pensado “seguir colaborando con la unidad del peronismo” pero mantendrá el perfil bajo y no competirá por una banca en el parlamento.

Córdoba Turismo

Desde su entorno manifestaron a esta agencia que el tigrense está “contento” de que desde todos los sectores le pidieran que sea candidato, con excepción del dirigente de Patria Grande Juan Grabois.

Sin embargo, el ex candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) cree que “ayuda más desde afuera de la pelea”.

Epec

El massimo y Grabois habían protagonizado una interna ante las aspiraciones del dirigente social de ser candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, por lo que, con el tigrense fuera de la pelea, esa disputa quedó desactivada.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

News

El Valle

GYM

En este articulo:,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

En el sudeste de Córdoba: Desbaratan una banda narco familiar que vendía cocaína en distintos pueblos de la región

Una banda narco, compuesta por cuatro integrantes, todos de la misma familia, fue desbaratada en la localidad de Canals, unos 300 kilómetros al sudeste...

Hace 5 días

Noticias

Duras apreciaciones de Mondino sobre Milei en el caso $Libra: “O no es muy inteligente o es una especie de corrupto”

La ex canciller Diana Mondino criticó duramente, en una entrevista con la cadena Al Jazeera, al presidente ultraderechista, Javier Milei, por su papel en...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: La Municipalidad informó que el mal olor provenía de la quema de residuos de baja peligrosidad

La Municipalidad de Córdoba informó este viernes que los estudios ambientales realizados a partir de muestras tomadas del basural que generó mal olor en...

Hace 5 días

Noticias

Marcos Juárez: Cae una banda narco especializada en “delivery” de cocaína y hay cuatro detenidos

Una banda narco especializada en delivery cayó en la ciudad de Marcos Juárez, 265 kilómetros al sudeste de Córdoba Capital. Como resultado del procedimiento...

Hace 6 días