Sepo Ginóbili: "En las definiciones es donde se ve el verdadero equipo, y hay que mostrar las garras ahí"

Sebastián Ginobili sabe que este mes de enero es fundamental para Instituto. El "Sepo" camina atento por las líneas de la cancha mientras sus jugadores van de un lado a otro. Su mirada se posa en cada uno de ellos y cada tanto aplaude, grita o tira algún consejo rápido, pero nunca deja de mirar lo que sucede adentro. Quiere pulir cada detalle, para tratar de conseguir la mejor versión de "La Gloria".

"Tenemos que entender que el equipo tiene que ir de menor a mayor y encontrar su plenitud en la etapa de playoffs, pero eso recién comienza en abril y mayo. Nosotros tenemos desafíos muy importantes antes, así que hay que encontrar esa forma de juego, esa fluidez que nos de la posibilidad de competir de igual a igual con los mejores equipos. Hasta ahora somos un buen equipo, estamos allá arriba, seguimos en varias competencias pero en las definiciones es donde se ve el verdadero equipo y hay que mostrar las garras ahí", afirma Ginóbili.

"La Gloria" se juega mucho este primer mes de 2020. Empieza con el clásico frente Atenas en el Cerutti este jueves, y continuará con la disputa de los cuartos de final de la Champions frente al sorprendente Real Estelí de Nicaragua, más la etapa decisiva del Súper 20, con una plaza a la Liga Sudamericana.

Tuvieron unas cortas vacaciones antes de este exigente mes de enero. ¿Pudiste descansar? ¿Qué fue lo que se te pasó por la cabeza en ese tiempo?

Ya con los años que llevo en esto, tanto como jugador como entrenador, cuando uno se toma estos días, es bueno tomarse un respiro en todo sentido, tanto los jugadores con el descanso físico, y uno sacándose todo un poco de la cabeza. Así que me tomé un par de días de vacaciones y después pensando y analizando un poco las estadísticas que hemos tenido, y tratando de encontrarle la vuelta para mejorar el rendimiento del equipo. Creo que estamos en un buen piso, faltan un par de escalones para ser un equipo sólido, así que trabajando en pos de eso.

¿En qué estadísticas pensas que le hace falta mejorar al equipo?

Un poco atacar más con la defensa, hoy estamos siendo más conservadores. No estamos defendiendo mal, pero hoy por ejemplo estamos últimos en robos por partido, entonces tratar de encontrarnos algo más agresivos en ese aspecto para poder correr un poco más y ser un equipo mucho más dinámico. Digamos, el equipo está bien pero faltan cositas para pasar a estar de estar bien a estar muy bien.

El equipo se siente cómodo jugando en transición pero, ¿Cómo pensas resolver los problemas que se generan a partir del cinco versus cinco?

Lo que tenemos que resolver en el cinco versus cinco es salir un poco de la dependencia de Dwayne (Davis) para encontrar un poco más de dinámica colectiva. Eso se logra con el juego sin pelota y no con la pelota en la mano, así que encontrar los espacios, respetarlos y jugar sin balón -que para mí es lo más díficil del juego-, es lo que nos va a hacer jugar mejor como equipo.

¿Cómo haces para modificar eso?

Lo trabajamos día a día. Es volver un poco a las fuentes, a empezar de cero porque cuando estas en competencia es muy díficil darle tanto tiempo al fundamento básico, así que hoy lo estamos encontrando y yo creo que con el correr de los días y de los partidos vamos a encontrar esa tónica que buscamos.

Se logró el primer objetivo de mantenerse entre los mejores en cada torneo y ahora se viene el premio grande, ¿cómo se preparan para este tramo?

Tenemos que entender que el equipo tiene que ir de menor a mayor y encontrar su etapa de plenitud en la etapa de playoffs, pero eso recién comienza en abril y mayo. Nosotros tenemos desafíos muy importantes antes, así que tenemos que encontrar esa forma de juego, esa fluidez que nos de la posibilidad de competir de igual a igual con los mejores equipos; sea en la Champions o en el Final Four, que es un torneo muy duro que se juega en dos días contra los mejores equipos de la primera rueda.

Como jugador viviste muchas definiciones importantes. Ahora como entrenador, ¿qué diferencias encontras? ¿pensaste en cambiar algo?

No hay diferencias. Es seguir trabajando con lo que estamos haciendo, no voy a cambiar mi forma porque vayamos a jugar una definición. Tenemos que seguir confiando en lo que hacemos, en bajar la cantidad de errores y encontrar ese juego perfecto que uno quiere buscar sobre todo en definiciones a un partido como es en el Súper 4, y después al mejor de tres en la Champions; ese si que no tenes tiempo para tener un mal partido. Tenes que atacar cada partido como si fuera una final y es a lo que tenemos que apuntar.

Se viene un rival difícil como Real Estelí en la Champions, ¿qué se puede esperar de ellos?

Sé los jugadores que tienen, pero todavía no he estudiado en profundidad su forma de juego, pero calculo que será un equipo muy centroamericano como los equipos de Puerto Rico que juegan con mucha intensidad, muy dinámicos, apoyándose tanto en el juego interior como en los tiradores, así que va a ser una buena medida. Nosotros queremos aprobar esta Champions, jugar de la mejor manera y ver si podemos llegar a la definición. Real Estelí es el obstáculo que tenemos primero y tenemos que mostrar nuestro mejor básquetbol.

Le hiciste saber a la dirigencia que confiabas en este grupo de jugadores para afrontar lo que se viene, descartando cualquier movimiento en este receso, ¿Por qué crees que con estos jugadores podés afrontar los desafíos que tiene el equipo?

Tenemos los puestos bien cubiertos, donde se ve un equipo balanceado en todas las posiciones; con buen gol en el perímetro y algunas situaciones de gol cerca del cesto. Venimos trabajando hace mucho tiempo, no creo mucho en los cambios permanentes, porque eso no te da una estabilidad de trabajo y tenes que estar siempre armando el equipo y creo que tengo buenos jugadores. Sobre todo eso. El equipo tiene buenos jugadores y creo que puede jugar mejor de lo que está jugando, así que estamos apostando más por eso, que por los cambios.

¿Qué opinión tenes de la llegada del "Che" García en reemplazo de Facundo Muller?

No se bien cuáles fueron las razones. Creo que todo entrenador necesita un tiempo para establecer su línea de juego, su equipo, que juegue de la manera que uno quiere y en cuatro meses por ahí eso no se ve. Por ahí algunos entrenadores lo sacan en poco tiempo-en algunos equipos y no en todos- pero un entrenador necesita tiempo para trabajar.

Son decisiones de ellos, esto es profesional y hay que entender que los resultados mandan y no eran los resultados esperados, pero vuelvo a repetir que me parece que fue una decisión apresurada. Yo me pongo en el lugar de Facundo (Muller) y se que no es fácil sostener eso y sabiendo que el sentía que tenía armas para que el equipo juegue un poco mejor.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ. Con tu membresía, podrás participar de beneficios exclusivos para SOCIOS. Juntos podemos hacer más y mejor periodismo.

--