Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Sensibles: Los mercados operaron atentos al ruido generado por Trump por su reclamo de Groenlandia

Publicado

Imagen Ilustrativa.

Los bonos argentinos en dólares cayeron este martes en línea con la performance negativa de los inversores en Wall Street. Una de las variables que generan zozobra en mercado es la tensión geopolítica generar por la insistencia del presidente Donald Trump de reclamar derechos soberanos sobre Groenlandia y la amenaza de imponer más aranceles a Europa.

En la Bolsa de Buenos Aires, en tanto, el S&P Merval rebotó y anotó su mayor alza diaria desde el 8 de enero. Rebotó 1% a 2.942.091,46 puntos, mientras que medido en dólares avanzó 2,9% y se ubica en 1.982,49 unidades.

Entre las acciones líderes se destacó la suba de Banco Macro (+2,6%), seguida de Pampa Energía (+2,5%) y BBVA (+2,3%).

Turismo

En el otro extremo, las bajas fueron encabezadas por Ternium (-1,6%), Sociedad Comercial del Plata (-0,8%), y Banco de Valores (-0,7%).

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron con mayoría de bajas de la mano de Globant (-7,9%), seguida de IRSA (-3%) y Banco Supervielle (-2,2%). Entre las que más subieron se destacaron Edenor (+2,5%), Ternium (+1,6%) y Tenaris (+1,3%).

Operadores advirtieron que las amenazas arancelarias del presidente Trump contra aliados europeos, vinculadas a la disputa por Groenlandia, generaron un clima negativo de negocios.

Trump anunció aranceles del 10% desde el 1 de febrero, con una posible escalada al 25% en junio, condicionados a que EE. UU. pueda adquirir Groenlandia.

Mackentor

En ese marco, los bonos en dólares que cotizan en Wall Street cerraron con descensos de hasta 0,7%, encabezados por el Global 2046, seguido del Global 2035 y 2041, que también subieron 0,7%.

Entre los bonares, la baja más pronunciada fue la del AL41 (-0,5%).

De esta manera, el riesgo país subió 0,7% (+4) y se ubica en 570 unidades, según J.P. Morgan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , , , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Tres detenidos por el crimen de “El Francés” Viarnes: Logística previa y vínculos religiosos

Tres personas fueron detenidas acusadas del crimen de Juan Francisco “El Francés” Viarnes, el hombre con pasado vinculado a causas resonantes de narcotráfico y...

Hace 4 días

Noticias

Su recuperación demandó un mes y medio: Schiaretti recibió el alta médica y jurará como diputado en la próxima sesión

El ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti recibió el alta médica y asumirá la banca de diputado nacional por Provincias Unidas en la próxima...

Hace 6 días

Noticias

Chubut: El incendio en Puerto Patriada está contenido en un 85% y las lluvias generaron alivio

El incendio en Puerto Patriada, en el noroeste de la provincia de Chubut “está contenido en un 85 por ciento”, afirmó hoy el gobernador...

Hace 6 días

Noticias

Industria: El presidente de Ford dijo que no le sorprendería que alguna automotriz cierre en Argentina

Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina, cuestionó los problemas de competitividad que tiene el país por la presión impositiva, y hasta dijo que no...

Hace 5 días