Sensibles: Los mercados operaron atentos al ruido generado por Trump por su reclamo de Groenlandia

Los bonos argentinos en dólares cayeron este martes en línea con la performance negativa de los inversores en Wall Street. Una de las variables que generan zozobra en mercado es la tensión geopolítica generar por la insistencia del presidente Donald Trump de reclamar derechos soberanos sobre Groenlandia y la amenaza de imponer más aranceles a Europa.

En la Bolsa de Buenos Aires, en tanto, el S&P Merval rebotó y anotó su mayor alza diaria desde el 8 de enero. Rebotó 1% a 2.942.091,46 puntos, mientras que medido en dólares avanzó 2,9% y se ubica en 1.982,49 unidades.

Entre las acciones líderes se destacó la suba de Banco Macro (+2,6%), seguida de Pampa Energía (+2,5%) y BBVA (+2,3%).

En el otro extremo, las bajas fueron encabezadas por Ternium (-1,6%), Sociedad Comercial del Plata (-0,8%), y Banco de Valores (-0,7%).

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron con mayoría de bajas de la mano de Globant (-7,9%), seguida de IRSA (-3%) y Banco Supervielle (-2,2%). Entre las que más subieron se destacaron Edenor (+2,5%), Ternium (+1,6%) y Tenaris (+1,3%).

Operadores advirtieron que las amenazas arancelarias del presidente Trump contra aliados europeos, vinculadas a la disputa por Groenlandia, generaron un clima negativo de negocios.

Trump anunció aranceles del 10% desde el 1 de febrero, con una posible escalada al 25% en junio, condicionados a que EE. UU. pueda adquirir Groenlandia.

En ese marco, los bonos en dólares que cotizan en Wall Street cerraron con descensos de hasta 0,7%, encabezados por el Global 2046, seguido del Global 2035 y 2041, que también subieron 0,7%.

Entre los bonares, la baja más pronunciada fue la del AL41 (-0,5%).

De esta manera, el riesgo país subió 0,7% (+4) y se ubica en 570 unidades, según J.P. Morgan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

