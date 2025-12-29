Señor gobernador, no es equidad, es injusticia

Esto sería lo que muchos académicos llaman “Perversión del lenguaje”, es decir la utilización de términos que en realidad tiene un significado opuesto. Y esta es la estrategia utilizada por el gobierno para comunicar el estropicio que han hecho una vez más, con el sistema previsional de Córdoba.

Preocupa y alarma la facilidad con la que desde el oficialismo desvirtúan el lenguaje utilizando una terminología inadecuada cargada de demagogia. Nuevamente y de manera deliberada y maliciosa recurren a una retórica tendenciosa tratando de persuadir mediante el engaño y confundir a quienes está dirigido el mensaje. Y es esto lo que ha pasado con la reciente aprobación de la ley de emergencia previsional. Como lo venimos padeciendo durante años, el gobierno aprovecha los últimos días del diciembre para sancionar de manera exprés, todos los estropicios que vienen haciendo desde hace casi tres décadas con la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba. Esta vez no ha sido la excepción, con un agravante: “la utilización de la mentira como instrumento de persuasión”.

Con una estrategia cuasi perversa se pretendió enfrentar a los jubilados entre aquellos que tienen un haber jubilatorio más alto que otros. Cabe aclarar que el haber previsional en nuestra provincia depende de los montos aportados como activo, la carga horaria o cargos que se van obteniendo en función del escalafón y la cantidad de años aportados. Es obvio entonces que y de acuerdo a los diferentes regímenes, un gerente bancario o un docente con cargo directivo y horas catedra o un médico de hospital que llego a ser jefe de servicio o director, tengan un haber jubilatorio superior a quienes aportaron solo 10 años y compraron aportes en el ANSES, o aquellos que se desempeñaron en un solo cargo de media jornada o con una carga horaria semanal más reducida aún.

El vocero elegido para producir el efecto “enfrentamiento” entre los jubilados pretendió hacerlo con un discurso berreta y sensiblero al extremo. Semejante puesta en escena no dio resultado. No debe haber un solo jubilado que le haya creído. Para temas tan sensibles como éstos lo recomendable es, precisamente evitar que el comunicador sea una persona que registra trabajo conocido solo en el ámbito público, pero que, siendo joven aun, ya amasa una fortuna.

A esta altura ya todos sabemos leer e “interpretar” una declaración jurada. Recomiendo, ya que estamos echarle una miradita. Siempre en bueno saber “qué tan mal la está pasando quien pide al otro que sea solidario, pero nunca con “la suya”.

El mexicano Ibarguengoitia en su libro La Burla describe con inteligente y fina ironía esa manía casi enfermiza que tienen algunos dirigentes de decir una cosa en lo discursivo, pero hacer lo contrario en la práctica. ¿Demagogia? ¿hipocresía? impostura? Probablemente un poco de cada cosa, un combo perfecto que alimentan las prácticas indebidas en la gestión pública, pero garantiza muchas veces la permanencia en la misma.

Pero vayamos al grano: ¿Por qué es injusticia y no equidad? algunos ejemplos que se repiten en varios de sus regímenes. Uno de los sectores que probablemente tenga un haber jubilatorio más alto, es precisamente aquel que no solo aportó más al sistema sino, y lo que trata de ignorar el gobierno, es que son los que más han trabajado. Una persona que ingresó como inicial administrativa en el banco de la provincia, y que fue ascendiendo en el escalafón y por dedicación, capacitación, empeño y merito puede llegar a ser gerente de sucursal, gerente zonal, es obvio que en ese proceso fue cada vez mayor el aporte realizado y la carga horaria.

Otro ejemplo, quizá el más emblemático por la tarea que realizan, es de los equipos de salud. Un médico, además de cursar una carrera de muchos años, comienza su vida profesional con la residencia, guardias de 24 hs corridas, capacitación permanente y con prestación laboral que generalmente ocupa todo el día, muchos llegan a ser jefes de servicio, o directores de la institución, incrementándose no solo su responsabilidad sino también su carga horaria. Es en el ámbito de la salud publica donde se produce la situación de mayor permanencia en la actividad, por lo tanto, mayores son sus aportes y el tiempo trabajado, por encima de la media de los demás agentes estatales.

Vamos con el ejemplo del régimen docente. Muchos de ellos en su historia laboral y con autorización ministerial han cubierto en el nivel medio más de las 36 hs cátedras permitidas trabajando en varios establecimientos educativos incrementándose sus aportes y con una carga horaria mayor, (los llamados profesores taxis, ¿les suena?). Muchos tienen cargos combinados (maestro de grado y preceptor) o cargo docente en un turno y además prestaciones laborales en otras reparticiones públicas. Mas aportes y más horas trabajadas.

En el sistema previsional de Córdoba, los haberes jubilatorios eran calculados teniendo en cuenta el monto aportado y la cantidad de años en actividad. No obstante, las distintas modificaciones realizadas al sistema han ido desvirtuando la forma de hacer los mismos. Incluso quitando el 82% móvil contemplado en la Constitución Provincial.

Señor gobernador, con todo respeto, me permito recordarle cómo se fue desfinanciando la Caja de Jubilaciones. En el año 2002 el entonces gobernador De la Sota modifica el sistema permitiendo la jubilación a los 50 años, o a los 46 con una anticipada, o al retiro voluntario con indemnización. Acá me detengo en un detalle no menor para ver no solo una contradicción, sino un acto de absoluta irresponsabilidad. Muchos agentes optaron por el retiro voluntario, cobrando la indemnización correspondiente, pero como los años de aportes no se pierden, luego a muchos de ellos, se le otorgó la jubilación de la provincia con solo 10 años de aportes a la caja y comprando 20 años en el ANSES con la modalidad de moratoria. Además, desde hace un tiempo el estado provincial toma agentes públicos con la modalidad de contratados, pasantes o monotributistas. La provincia paga con recursos públicos, pero no aporta a la Caja.

A esta altura todos sabemos que hay recursos de sobra para paliar el déficit de la Caja. Veamos: 1) más de 50 mil millones que gasta el gobierno en pautas y propaganda política en provecho propio y sectorial. 2) las Agencias, que son un agujero negro al cual drenan miles de millones con destino incierto. Esos gastos no pasan por el tribunal de cuentas, no hay auditorias, una figura gubernamental rara, ya que están por fuera reglado por el derecho administrativo. Las SA con mayoría del estado, que nunca se sabe cuánto arrojan sus balances cada año. Recordarle de paso que Córdoba llegó a tener 17 misterios en el último gobierno de Schiaretti. Único caso en el país, duplicando la cantidad que tienen provincias con similares características. Son “Gastadores seriales” manteniendo burocracias ineficientes y gastos superfluos en lugar de atender lo esencial. Y el broche de oro, el escándalo que puso en jaque a la legislatura cuando se descubrieron cientos de “ñoquis”, evidenciados en el famoso “Caso Kraisman”. Sr gobernador Uds. son los responsables del déficit de la caja, Uds. deben hacerse cargo.

* Griselda Baldata. Diputada Nacional (M.C.).

