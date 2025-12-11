Conéctate con nosotros

Noticias

Senado: Juez abandonó la bancada del PRO y se une al interbloque del oficialismo

Publicado

El senador nacional, Luis Juez (Frente Cívico).

El senador nacional Luis Juez confirmó este miércoles su salida de la bancada del PRO para conformar el monobloque Frente Cívico que estará integrado al interbloque de La Libertad Avanza (LLA).

Con este movimiento, la tropa del oficialismo en el Senado crecerá a 21 integrantes, y será la segunda minoría en la Cámara alta.

La decisión fue comunicada luego de la visita de Juez al despacho de la nueva jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, ubicado en el primer piso del Palacio Legislativo.

La determinación de Juez institucionaliza la alianza política y electoral que funciona en Córdoba con el oficialismo nacional en la Cámara Alta. El Frente Cívico fue el principal soporte territorial de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en las últimas elecciones legislativas en la Provincia de Córdoba.

Con el alejamiento de Juez, el bloque del PRO queda reducido a apenas tres miembros: Martín Goerling Lara, Victoria Huala y Andrea Cristina.

Por sus diferencias con la estrategia de Mauricio Macri, el senador cordobés ya había renunciado a la presidencia del bloque amarillo en enero de este año, en lo que fue el primer paso para su definitiva ruptura del PRO.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

