Córdoba: Juan Manuel Aráoz asumió como secretario de Seguridad

El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, recibió en el Centro Cívico al designado secretario de Seguridad, Juan Manuel Aráoz, quien desde este viernes se integró “formalmente al equipo de trabajo de la cartera”.

La información oficial señala que “Araoz cuenta con una amplia y reconocida trayectoria profesional, con desempeño en el ámbito judicial, en el sector privado y en la función pública, aportando una mirada integral para el abordaje de las políticas de seguridad”.

Aráoz se desempeñó, entre otros cargos, como administrador general de la Justicia de Falta de la Municipalidad de Córdoba, a partir de 2019, y fue director de Asuntos Legales de la Legislatura entre 2014 y 2019. El nuevo funcionario reemplaza al ex intendente de Noetinger, Ángel Lito Bevilacqua.

Precisa que “la incorporación se produce en el tercer año de gestión, en una etapa de consolidación del plan de seguridad provincial, con el objetivo de fortalecer la coordinación operativa, profundizar las acciones de prevención y continuar mejorando la respuesta del Estado ante las demandas de los vecinos”.

En tanto, el Ministerio de Seguridad ratificó “el compromiso de seguir trabajando de manera sostenida para garantizar mayor tranquilidad y protección a los cordobeses, articulando esfuerzos con las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y los gobiernos locales”.

