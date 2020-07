Según una encuesta, hay fuerte apoyo a las multas a incumplidores de las medidas preventivas contra el COVID-19

Una encuesta realizada en la provincia de Córdoba permite observar un fuerte apoyo a las sanciones a los incumplidores de las medidas preventivas para contener la pandemia de coronavirus. En ese sentido, el 61 por ciento de los cordobeses apoya la restricción de los encuentros familiares a un solo día por semana a causa del agravamiento de la pandemia de coronavirus. Un 33 por ciento, en cambio, se manifiesta en desacuerdo con esa decisión. Y un 6% no sabe o no contesta.

Los datos fueron dados a conocer por la Consultora Delfos. La encuesta tiene 692 casos, es directa, individual, telefónica por SMS y sistema CATI, y se realizó entre el 15 y 16 de julio pasados.

Así, el 63% se expresa de acuerdo en aplicar multas de entre 10 y 100 mil pesos a los que excedan el número máximo de 10 personas en reuniones familiares. El 33% señala su desacuerdo con esta proposición y apenas un 4% señala que no sabe o no contesta. En general, en todas las respuestas al sondeo de opinión público se observa un bajo porcentaje de indecisos o de personas que desconocen el tema sobre el cual fueron consultados.

Mientras que cuando el interrogante es sobre las reuniones sociales (no familiares), para los cuales se establecen sanciones de entre 70 y 100 mil pesos, el 65% señala su acuerdo, contra un 27% que indica su desacuerdo. Aquí, un 8% se manifiesta por el casillero de no sabe o no contesta. Es decir, que la adhesión a esta medida cosecha un 2% de los que apoyaban la oposición a las sanciones a las reuniones familiares con un número superior a 10 personas.

Respecto de las sanciones económicas para “quienes no cumplan las medidas de ingreso a la provincia”, aparece un 66% de adhesión, contra un 26% de rechazo y un 8% de encuestados que no saben o no contestan.

Por otro lado, el porcentaje más elevado de acuerdo con una sanción es de 85%. Se produce con la multa de 250 mil pesos a los que “oculten información o síntomas sospechosos de coronavirus”. Aquí el desacuerdo tiene un bajísimo 10% y no sabe o no contesta alcanza un 5% de los consultados.

De cerca, con el 83% de los encuestados, lo sigue el apoyo a la multa de 50 mil pesos para los empleadores que no provean a su personal de los equipos de protección previsto según el protocolo de actividades. Los que están en desacuerdo son el 10% y sube levemente el grupo de los que no saben o no contestan, que llega a 7%.

En tanto, el 74% se manifestó a favor de multar con 5 mil pesos a los que no usen barbijo cuando salen de su domicilio. El 23% dijo estar en “desacuerdo” con la sanción y apenas un 3% señaló que no sabe o no contesta.

También hubo un 69% de adhesión a la disposición de multar con 20 mil pesos a los que “realicen actividades deportivas no permitidas o sin adoptar las medidas adecuadas conforme protocolo”. Sólo un 22% reveló su “desacuerdo” y aparece un 9% que no sabe o no contesta. Esta pregunta es la que permite observar mayor cantidad de personas que no se ubican en los campos del apoyo o del rechazo.

MEDIDAS Y MULTAS

Las reuniones sociales están restringidas en toda la provincia. Recientemente y por disposición del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), las visitas familiares se redujeron a un día, el domingo, y con la presencia de hasta 10 personas. Sobre bares y restaurantes, se recuerda que únicamente pueden recibir clientes hasta las 23 y debe cerrar sus puertas a la 1.

En otro orden, desde hoy rigen las multas para quienes incumplan las medidas provinciales. El pasado 17 de julio, la Provincia promulgó la ley que establece multas para quienes violen las medidas del COE. Transcurridos los 10 días de gracia, ya entraron en vigencia. En el caso de reuniones familiares, los montos van desde los 8.000 hasta los 100.000 pesos. Esto rige también para quienes incumplan el régimen de encuentros. Para quienes desarrollen actividades económicas, deportivas, artísticas y sociales y no respeten los protocolos vigentes, las multas parten desde los 50.000 hasta los 400.000 pesos.

