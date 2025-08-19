Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Sector público: Se perdieron más de 180.000 puestos de trabajo en el gobierno de Milei

Publicado

Edificio del Ministerio de Economía de la Nación.

El empleo asalariado formal y el salario del sector público continúan cayendo y ya se perdieron más de 180.000 puestos de trabajo durante el gobierno de Javier Milei, de acuerdo a los datos difundidos por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) dependiente de la UBA (Universidad de Buenos Aires) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Los datos son correspondientes al mes de mayo (último dato disponible), e indican una caída de 4.800 puestos de trabajo y una reducción del 0,3% en los salarios, mientras que en el sector privado se sumaron 6.000 puestos de trabajo formal.

Según el informe, se perdieron 20.000 puestos de trabajo en el quinto mes del año: representa una caída de 0,2% con respecto a mayo del 2024. Con respecto a noviembre del 2023, se perdieron 184.000 puestos dentro de la administración pública.

Córdoba Turismo

De acuerdo al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), aproximadamente 10.116 mil personas son trabajadores asalariados registrados en la seguridad social. Estos incluyen al empleo asalariado en el sector privado, público y en casas particulares.

“Luego de caídas desde mayo a agosto de 2024 y fluctuaciones hasta abril de 2025, el empleo asalariado formal total se mantuvo sin cambios en mayo de 2025 con respecto al mes anterior. De esta manera, el número total de trabajadores formales a mayo de este año se situó en un valor similar al de diciembre de 2024”, subrayó el informe, elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales, perteneciente al IIEP.

Epec

Si se remonta al inicio del gobierno de Javier Milei, desde enero del año anterior el empleo formal del sector público ha experimentado mayormente una tendencia decreciente.

Con lo que respecta a  los ingresos del sector público, el informe detalla que el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) se redujo durante julio de este año (-0,5%).

Durante los primeros seis meses, la tendencia se mantuvo a la baja: febrero (-0,4%), marzo (-2,1%) y abril (-0,8%); junio (+0,1%) y mayo (+0,3%) se diferenciaron con cierta estabilidad.

Telecom

Al respecto, detallaron: “En diciembre de 2023 se inició un extenso proceso de merma del valor real del SMVM, cuando se contrajo 15% de la mano de la aceleración inflacionaria, seguido por una caída aún mayor, del 17%, en enero de 2024. Esta tendencia se interrumpió momentáneamente en algunos meses cuando el incremento nominal acompañó o superó la inflación”.

Sin embargo, y a pesar de las mínimas subas en algunos meses, el salario mínimo real acumula una caída de 32% entre noviembre de 2023 y julio del actual año.

News

Este último dato llevó a que el IIEP advirtiera sobre la disminución del salario ya que se ubica, en términos reales, en “un valor inferior al de septiembre del 2001, antes del colapso de la convertibilidad”.

“Esta contracción, junto con la tendencia decreciente de los años anteriores, lleva a que el salario mínimo en términos reales de mayo de 2025 se ubique en un valor inferior al de septiembre del 2001. Asimismo, implica una erosión del 62% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011”.

El Instituto Interdisciplinario de Economía Política se dedica a la investigación académica de alto nivel en el área de la economía. Entre los principales temas de estudio de los centros y grupos de investigación que conforman el IIEP se encuentran los vinculados a macroeconomía, finanzas públicas, protección social, integración internacional, desarrollo productivo, empleo y distribución, sustentabilidad, redes y sistemas complejos, historia económica y epistemología.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

El Valle

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

GYM

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Detienen a la “contadora” de una banda “narco”

Una mujer que sería la “contadora” de una banda narco que operaba desde la ciudad de Córdoba abasteciendo puntos de venta en la localidad...

12 agosto, 2025

Novedades

El Día del Niño: Un tributo a la creatividad y a la imaginación de los más pequeños

En agosto se celebra el “Día del Niño”, o “Día de las Infancias”, para ser más precisos el 17 de agosto. Por eso hoy...

13 agosto, 2025

Noticias

En la cuerda floja: Luis Caputo no consiguió el financiamiento esperado y el Banco Central endureció los controles

Ante las dificultades para conseguir financiamiento en el mercado, el Banco Central decidió endurecer con fuerza su política de controles sobre el sistema financiero,...

Hace 5 días

Noticias

Fentanilo contaminado: Una comisión de la ANMAT había detectado numerosas irregularidades en el laboratorio Ramallo a fines de 2024

Una comisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) había detectado numerosas irregularidades en el laboratorio Ramallo, vinculado a Ariel...

Hace 6 días