Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Novedades

Se realizó la audiencia pública legislativa por la postulación del fiscal General

Publicado

Cumpliendo con la Ley 9003, este jueves, se concretó en la Legislatura de Córdoba la audiencia pública por la postulación del fiscal General de Córdoba. En el pliego, el Ejecutivo Provincial solicita acuerdo para designar a Carlos Rubén Lezcano en dicho cargo del Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

Incendios

Por este motivo, la Unicameral cordobesa recibió a instituciones y ciudadanos interesados en expresar sus opiniones sobre el candidato, tanto a favor como en contra. Los participantes se inscribieron previamente y contaron con 7 minutos para su exposición. En su mayoría, quienes hablaron están vinculados al ámbito judicial y a la actividad jurídica; y destacaron cualidades profesionales y personales del postulante.

Turismo

Además, durante la reunión, se hicieron públicos los avales de organizaciones y funcionarios para el nombramiento de Lezcano como fiscal General. Entre ellos: Academia de Derecho y Ciencias Sociales; las 62 Organizaciones; el exfiscal federal Gustavo Vidal Lazcano; Asociación Gremial de Comercio; exdefensor Federal Gustavo Casas Noblega; Comunidad Islámica; Colectividad Armenia; DAIA; Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes; exdecano de la Facultad de Derecho, Pedro Yanzi Ferreyra; Universidad Nacional de Villa María; Universidad Siglo 21; y Bolsa de Comercio.

Epec

Bernardo Knipscheer, en calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, encabezó la audiencia pública que comenzó pasadas las 10.30.

EL POSTULANTE 

Carlos Rubén Lezcano es argentino, nacido en Córdoba el 30 de octubre de 1959. Es abogado desde 1992, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba.

Mackentor

Realizó un ejercicio libre de la abogacía entre 1993 y 2003, y fue empleado legislativo (asistente de bloque) entre 1994 y 1999.

En el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba fue director entre 2000 y 2003. Desde el 1° de julio de ese año y hasta la actualidad es juez en el Juzgado de Control y Faltas N° 5.

Los datos consignados del postulante son un extracto y surgen del pliego remitido por el Poder Ejecutivo.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Ramos Nápoli, ex asesor digital de Karina, hace pie en la Secretaría de Asuntos Nucleares

El Gobierno nacional anunció la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares, que será dirigida por el actual presidente de DIOXITEX S.A, Federico Ramos...

Hace 3 días

Noticias

Un ex jefe del Ejército afirma que la compra de aviones F-16 es una “política marketinera” del Gobierno

El ex jefe del Ejército teniente general (RE) César Milani cuestionó la compra de aviones caza F-16 a Dinamarca al sostener que es parte...

Hace 3 días

Noticias

Petri defendió la compra de los aviones F16

El ex ministro de Defensa Luis Petri reivindicó la compra de aviones F-16 por parte del Gobierno argentino, como forma de respaldar a sus...

Hace 2 días

Noticias

Tras la protesta de estatales, se conforma una mesa de diálogo por la crisis de la Caja de Jubilaciones

En medio de una masiva movilización de sindicatos estatales que rechazan la posibilidad de un nuevo aumento en los aportes previsionales, representantes gremiales fueron...

Hace 3 días