Se realizó la audiencia pública legislativa por la postulación del fiscal General

Cumpliendo con la Ley 9003, este jueves, se concretó en la Legislatura de Córdoba la audiencia pública por la postulación del fiscal General de Córdoba. En el pliego, el Ejecutivo Provincial solicita acuerdo para designar a Carlos Rubén Lezcano en dicho cargo del Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

Por este motivo, la Unicameral cordobesa recibió a instituciones y ciudadanos interesados en expresar sus opiniones sobre el candidato, tanto a favor como en contra. Los participantes se inscribieron previamente y contaron con 7 minutos para su exposición. En su mayoría, quienes hablaron están vinculados al ámbito judicial y a la actividad jurídica; y destacaron cualidades profesionales y personales del postulante.

Además, durante la reunión, se hicieron públicos los avales de organizaciones y funcionarios para el nombramiento de Lezcano como fiscal General. Entre ellos: Academia de Derecho y Ciencias Sociales; las 62 Organizaciones; el exfiscal federal Gustavo Vidal Lazcano; Asociación Gremial de Comercio; exdefensor Federal Gustavo Casas Noblega; Comunidad Islámica; Colectividad Armenia; DAIA; Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes; exdecano de la Facultad de Derecho, Pedro Yanzi Ferreyra; Universidad Nacional de Villa María; Universidad Siglo 21; y Bolsa de Comercio.

Bernardo Knipscheer, en calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, encabezó la audiencia pública que comenzó pasadas las 10.30.

EL POSTULANTE

Carlos Rubén Lezcano es argentino, nacido en Córdoba el 30 de octubre de 1959. Es abogado desde 1992, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba.

Realizó un ejercicio libre de la abogacía entre 1993 y 2003, y fue empleado legislativo (asistente de bloque) entre 1994 y 1999.

En el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba fue director entre 2000 y 2003. Desde el 1° de julio de ese año y hasta la actualidad es juez en el Juzgado de Control y Faltas N° 5.

Los datos consignados del postulante son un extracto y surgen del pliego remitido por el Poder Ejecutivo.

