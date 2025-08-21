Se presentan los libros de la colección “Historia Social de la Canción” en Buenos Aires

A un año de su lanzamiento y con los tres primeros libros de su galería, Historia Social de la Canción, una colección impulsada por Editorial Mil Campanas tendrá su noche de presentación. No pienses que nos perdiste, de Sergio Arboleya; Por una cabeza, de Mariano Suárez y Miguel Ángel Taboada; junto a Y esta zamba que canta y te nombra, de Silvia Majul se reunirán el lunes 8 de septiembre en la Biblioteca Raúl González Tuñón, en Buenos Aires.

Quienes narraron esos andares de piezas fundamentales de la cultura popular argentina como “Oración del Remanso”, de Jorge Fandermole; “Por una cableza”, de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera; y “La Amanecida”, de Hamlet Lima Quintana y Mario Arnedo Gallo, compartirán palabras y reflexiones junto a músicos e invitados como Laura Albarracín, Rolando Goldman, Juan Martín Medina, entre otros artistas y comunicadores.

Hay canciones hermosas e invencibles que no hay manera de disociar de nuestras vidas personales y, tal vez tampoco, del devenir de un país. La colección de libros Historia Social de la Canción nace bajo esa premisa y nos presenta una serie de títulos que comprende músicas y letras constitutivas de nuestra experiencia colectiva.

“No pienses que nos perdiste”, el libro del periodista y escritor Sergio Arboleya sobre “Oración del Remanso”, inauguró la colección que continuó con “El día que Gardel lloró”, libro dedicado al tango “Por una cabeza” (1935), de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, escrita por los periodistas Mariano Suárez y Miguel Angel Taboada; y se expandió con “Y esta zamba que canta y te nombra”, libro dedicado a la obra “La Amanecida”, una composición de Hamlet Lima Quintana y Mario Arnedo Gallo a cargo de la gestora cultural Silvia Majul.

Mil Campanas que ha editado numerosos títulos musicales: “Dino Saluzzi. Una vida en diez jornadas” (Javier Magistris), “Yupanqui. La Flecha ya está en el aire” (Alejandro Gómez Monzón, 2023), “Carlos García. Tangos en Piano Vol. 1” (Leda Torres); “Héctor Stamponi. Sus tangos en piano solo” (Leda Torres), “La vida secreta de Margarita Gauthier” (Paula Suárez), “El silencio tiembla” (Leda Torres), “Kliber” (Diego Dipi Kvitko), entre más.

“Oración del Remanso”

No inicia la colección de modo casual sino como una declaración de principios. “La música popular puede dialogar con el paisaje, sea geográfico, sensorial, afectivo o la expresión de un testimonio social y político. Y la canción de Jorge Fandermole abraza varios de esos propósitos en un mismo gesto. Por eso está destinada a la trascendencia”, dice Sergio Arboleya en la nota de prensa sobre la obra inspiradora del libro, titulado “No pienses que nos perdiste”.

Arboleya descubre en el mismo texto las historias que se despliegan detrás de la letra de “Oración del Remanso” y se las presenta al lector en conjunto con el relato de su composición y su circulación; y además, sin necesidad de declamarlo, pinta una trama social profunda que invita a la reflexión.

Jefe de la sección Espectáculos de la agencia Télam, tomada por el gobierno nacional como un objetivo a destruir, el autor marca con este libro una continuidad de sus infinitos trabajos periodísticos en los medios y de, incluso, un antiguo libro, “La Trova Rosarina” (Homo Sapiens, 1998), que denunció tempranamente su vocación por cruzar la prosa y la música.

“El día que Gardel lloró”

El segundo volumen de la colección es “El día que Gardel lloró”, libro dedicado al tango “Por una cabeza” (1935), una de las últimas composiciones de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera antes de la tragedia de sus muertes. Los periodistas y escritores Mariano Suárez y Miguel Angel Taboada son los autores del segundo libro de la colección.

En El día que Gardel lloró los autores narran la historia de una carrera de turf ocurrida en noviembre de 1952 que perdió Yatasto, tal vez el mejor caballo de todos los tiempos. La derrota -en el contexto de la antítesis peronismo/antiperonismo- fue tomada como un triunfo de la oposición al gobierno. A través de aquella historia los autores retratan un estado del país. La historia del tango “Por una cabeza”, la del propio Gardel y la del jockey Irineo Leguisamo se cruzan en un relato único y atrapante.

Suárez y Tabaoda ya habían escrito un libro juntos: Troilo. Una Teoría del Todo, editado por Mil Campanas en 2022, una biografía-ensayo sobre el bandoneonista que constituyó el canon musical del tango.

“Y esta zamba que canta y te nombra”

El tercer título es Y esta zamba que canta y te nombra, libro dedicado a la obra “La Amanecida”, una composición de Hamlet Lima Quintana y Mario Arnedo Gallo. La gestora cultural cordobesa Silvia Majul es su autora.

En Y esta zamba que canta y te nombra, Majul narra la historia de una canción que no fue aceptada pacíficamente en el momento de su estreno: su poética y su “exceso de metáforas” no se conciliaban con las formas habituales de la época. Fue incómoda para los sectores más conservadores, pero no sólo para ellos.

Registrada en SADAIC el 13 de diciembre de 1962, sin embargo, “La Amanecida” fue compuesta nueve años antes. Este libro reconstruye diferentes versiones sobre la noche de su composición para abonar a una narrativa que crece sobre el matiz.

Silvia Majul es agente de prensa, realizadora audiovisual autodidacta y colaboradora en medios radiales, televisivos y gráficos desde hace tres décadas. Ideó y produjo muestras, espectáculos y el álbum doble “Canciones para no morir”, homenaje a Hamlet Lima Quintana, con importantes artistas de todos los géneros.

PARA AGENDAR

Lunes 8 de septiembre, desde las 18.30, Biblioteca Raúl González Tuñón, Avenida Entre Ríos 1039, CABA.

Entrada Libre y Gratuita