Se estrenó “La panelista con Florencia Peña”: entre el rating, los escándalos y las consecuencias

“¿Hasta dónde llegará Marcela con tal de no perder la fama y el éxito alcanzados?” se pregunta la sinopsis de La panelista, la película argentina que este jueves llegó a los cines.

Florencia Peña es la encargada interpretar a Marcelo Robledo, una panelista de un programa de chimentos, que se verá envuelta en una serie de eventos trágicos que ponen en riesgo su carrera y su vida general.

La inquietud que despierta el film de Maximiliano Gutiérrez es hasta dónde la televisión y sus hacedores son capaces de llegar por un punto de rating. No importa sin ruedan cabezas o se hieren personas. Por una primicia está permitida la mentira y la muerte. “Entiendo que la televisión pueda ser dramática y profunda, pero a mí me parece que es como todo medio gracioso. Lo que me interesaba contar es que en el drama de la televisión todo se magnifica y todo resulta en un horror. Trata de hacer gracia justamente con ese horror de verdad”, le dijo Gutiérrez a Télam.

El foco de La panelista está el escándalo porque a Gutiérrez le interesaba analizarlo como estructura dramática. Explica que es un formato que comienza por el desenlace, continua con la introducción y termina con el nudo de la historia. Como sostuvo el realizador en la entrevista con Télam: “La película tiene la intención, por lo menos, de generar una toma de consciencia sobre el escándalo, uno de los géneros narrativos de más auge y que cuenta con una estructura increíble. Empieza por el final, después vas conociendo los personajes y al final se diluye en un “no se sabe qué pasó” que puede dejar un montón de víctimas”.

Los egos y ambiciones no entran en un set de televisión. A lo largo de una hora y media, queda claro que desde el más engreído hasta el de mayor perfil bajo, haría lo que sea por ganar pantalla. Por supuesto, no se trata de actitudes exclusivas del mundo televisivo, pero Gutiérrez ubicó su historia en este medio, porque lo conoce de adentro. Dirigió ficciones como Naranja y Media y Kachorra, y realitys como Gran Hermano y Operación Triunfo.

El elenco de La Panelista se completa con figuras de primer nivel. Entre ellas Favio Posca, Campi, Soledad Silveyra, Diego Reinhold, Laura Cymer, Gonzalo Valenzuela y Jose Luis Gioia.

¡Mirá el trailer!

Sinopsis

Marcela Robledo, panelista de un reconocido programa de espectáculos, descubre una noticia que puede cambiar su vida y la historia de la televisión, desenmascarando la doble vida de un querido galán. Está a punto de perder su lugar en el panel y ésta es su oportunidad de evitarlo. Pero su compañero Ricardo Toledo quiere dejarla fuera de la primicia. A partir de ese instante la vida de Marcela dará un vuelco, se convertirá en la panelista del momento pero deberá enfrentar la feroz competencia del conductor del programa, la estrella de Televisión Jorge “Chiqui” Marconi, los celos de sus compañeros de panel, las amenazas del Jefe de Seguridad del canal y las exigencias de la Gerenta de Programación. ¿Hasta dónde llegará Marcela con tal de no perder la fama y el éxito alcanzados?

PARA AGENDAR

Desde el jueves5 de agosto disponible en Showcase, Gran Rex, Hoyt Patio Olmos y Hoyts Nuevo Centro.

