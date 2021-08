Se entregaron los certificados de la capacitación “Ley Micaela Sindical”

El pasado 12 de agosto se realizó la entrega de certificados a los y las participantes de la capacitación “Ley Micaela Sindical”, organizada por el SiReLyF y certificada por el Ministerio de la Mujer de Córdoba. En total 359 personas aprobaron el trayecto formativo en materia de género.

El acto, que se realizó a través de la plataforma Zoom, estuvo encabezado por el Secretario General, Máximo Brizuela, quien hizo uso de la palabra durante la apertura.

“Todo esto fue posible gracias al grupo de mujeres lucifuercistas que trabaja incansablemente para que este tipo de actividades se lleven adelante y así que nuestro Sindicato crezca con perspectiva de género” expresó Brizuela.

También estuvieron presentes importantes autoridades del gobierno provincial y del mundo sindical, entre ellas; la Ministra de la Mujer, Claudia Martínez; el Ministro de Trabajo, Omar Sereno; la Secretaria General de la Unión Obrera Gráfica de Córdoba, Ilda Bustos; la Secretaria de Trabajo y Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Elizabeth Bianchi y Sergio Vergara, Subsecretario de Prensa de la FATLyF.

Una de las oradoras fue la misma Ministra, Claudia Martínez, quien manifestó el gran afecto y respeto que tiene por el Sindicato Regional de Luz y Fuerza y por todas sus autoridades.

“Como decía Máximo la pandemia nos afectó en muchos ámbitos, pero sobre todo a las mujeres que han quedado confinadas en sus hogares con sus agresores. Puedo asegurarles que Córdoba es pionera en política de género, con la ley 9283 de Violencia Familiar promulgada en el año 2006”, señaló Martínez.

Además, destacó los 6 Polos de la Mujer que tiene actualmente la provincia de Córdoba.

“Quiero invitar a todos a colaborar con el Ministerio de la mujer, debemos romper con los estereotipos, mandatos culturales y machistas para acabar con la violencia contra la mujer. Que los privilegios que fueron para un sector se conviertan en derechos para todos y todas”, concluyó la Ministra.

Quien también hizo uso de la palabra fue la Secretaria General de la Unión Obrera Gráfica de Córdoba, Ilda Bustos.

“Las compañeras del SiReLyF enriquecen otros ámbitos, donde también se reflejan estos espacios que son ocupados con compromiso con una política del sindicato que la promueve e incentiva para que sea así. No hay mejor homenaje para Micaela que llevar adelante este tipo de actividades” dijo Bustos.

Una vez finalizada la intervención de las autoridades presentes algunos participantes hicieron uso de la palabra para contar su experiencia. Allí se pudieron destacar algunos testimonios que marcaron el crecimiento personal que tuvieron, como así también cómo han vivido y viven diversas situaciones de violencia (propias y de terceros) y la importancia de seguir trabajando para erradicar el machismo.

Testimonios:

“El curso me dejó la necesidad urgente de deconstruir las masculinidades, de nosotros como hombres. Me gustaría hacer una mea culpa de todo lo que estamos haciendo mal, y que lamentablemente esto se traduce en hechos de violencias hacia las mujeres, día tras días. Lamentablemente, el cambio individual no nos alcanza, es un cambio cultural que tenemos que hacer nosotros. Hacernos cargo de todo lo que no hacemos bien como hombres para lograr un cambio colectivo… desde cómo nos relacionamos con el grupo de amigos, en la familia, en el trabajo, en la calle”. Francisco Luna, secretario de la Seccional Jesús María.

“Quiero hablar desde mi experiencia, me separé muy jovencita, a los 21 años con 4 hijos. Mi decisión era, quedarme en la violencia de casa o salir a la violencia social, discriminadora, en los años 90, en un mundo totalmente machista… y hoy celebro que haya mujeres que se levanten con más fuerza, que la juventud entienda lo que pasamos nuestra generación… el conocimiento de esta ley nos ayuda, nos enseña y nos ampara para tener otra contención, y para tomar la decisión de salir de la violencia de casa”. Raquel Cordone, rentada de la Sede Central.

“Esta ley, entra en los hogares, en la reflexión de cada uno de nosotros para poder evolucionar… hay violencias que deberíamos observar, que son con los pequeños, los niños, debemos enfocarnos en eso, uno que ha tenido experiencia de vida, sabe que los niños salen muy marcados de estas situaciones… la capacitación, el dialogo y sacar los tabúes son importantes para hacernos crecer a todos. No creo que sea una cuestión de que las mujeres deban hacer valer sus derechos por si mismas, sino creo que es una construcción colectiva de la sociedad, es una responsabilidad de todos”. Mariano Peralta, Secretario de la Seccional de Villa María.

“Gracias por brindarnos esta capacitación, la cual nos hace aprender y que nos valoren como mujeres, y nos da la fuerza también, de defendernos ante posibles agresiones… le agradezco a todas las personas que dictaron esta capacitación… hoy hay muchas cosas que se ven, palpables. También agradezco al Consejo Directivo por la creación de la Secretaría de la Mujer y Juventud, porque hoy tenemos un espacio, y me siento totalmente orgullosa de pertenecer al Sindicato Regional de Luz y Fuerza”. Analíá Bustamante subsecretaria de la Subseccional Villa Tulumba.

“Es un orgullo pertenecer al sindicato, que nos está capacitando día a día y con esta capacitación que es tan importante para todos. Con esta virtualidad que parece perturbante en este tiempo, ha logrado que muchos se capacitaran. Ha sido muy emotivo, y la verdad es que escucharnos ahora fue un gran aporte, gracias”.Graciela Vega delegada de la Seccional Central Nuclear Embalse.

“Le agradezco a las compañeras por darme este espacio, la muerte de micaela no fue azarosa, esta jovencita estaba muy comprometida con la lucha contra violencia machista, y defendía los ideales, lo que creía, para ayudar a todas las mujeres que pasan por esta situación tan compleja, y bregar por un país mas justo para todos, todas y todes. Por eso el sindicato tomó la posta, y me parece que siempre está en la vanguardia para defender y conocer nuestros derechos. Esta capacitación, como otras capacitaciones que brinda el sindicato, para saber que si puedo, desde mi lugar, dar una mano al compañer, compañera que lo necesite desde el conocimiento”.María José Ramallo, delegada de la Seccional Del Oeste.

