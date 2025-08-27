Conéctate con nosotros

[Elecciones 2025] Se enfrentaron militantes libertarios y peronistas y evacuaron la caravana de Milei en Lomas de Zamora

Publicado

El presidente Javier Milei antes de que fuera evacuada la caravana libertaria en Lomas de Zamora. (Foto: Juan Foglia / NA).

La caravana que trasladaba al presidente Javier Milei tuvo que ser evacuada este miércoles en Lomas de Zamora, después de una serie de incidentes y enfrentamientos entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo que el mandatario atribuyó a “los kukas tira piedras”. Durante los incidentes fue lanzada una piedra que impactó cerca del presidente. La Policía de Buenos Aires detuvo a una persona acusada por el ataque.

“Los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas ‘Kirchnerismo Nunca Más’”, expresó el mandatario.

Milei encabezaba la caravana junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el diputado José Luis Espert y el bonaerense Sebastián Pareja, armador del aparato político libertario, entre otros referentes del oficialismo.

Tras la evacuación del Presidente y el círculo más íntimo de funcionarios por parte de las fuerzas de seguridad, Espert abandonó la zona trasladado en una motocicleta. “El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más”, expresó, por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los libertarios denunciaron ataques a piedras por parte de manifestantes identificados con el peronismo y la izquierda, en medio de acusaciones a la caravana oficial por el escándalo de las presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El Presidente había sido recibido con pancartas que hacían referencia al caso como “La coima de tu hermana”.

Tras la interrupción de la actividad, Milei publicó posteriormente una foto desde la Quinta de Olivos junto a Espert y Karina Milei.

La caravana había iniciado después de las 14 en Hipólito Yrigoyen 10699, en la localidad bonaerense de Temperley, y tenía previsto extenderse hasta la calle Portela.

En tanto, el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo ‘Lule’ Menem, fue ratificado en su cargo pese a subsistir en el centro de la escena mediática a raíz la filtración de los audios del ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo.

Pese a que Spagnuolo lo mencionara como el instrumentador de los supuestos pedidos de coimas a nombre de Karina Milei a través de la droguería Suizo Argentino, en Casa Rosada aseguran que ‘Lule’ Menem permanecerá al frente de la subsecretaria que le reserva un despacho en el primer piso de Casa Rosada.

Para eso aducen operaciones en la viralización de los audios que le adjudican al bloque díscolo libertario que lleva a la diputada Marcela Pagano a la cabeza, en coordinación con Unión por la Patria (UxP), y responsabilizan al peronismo por los ataques a la caravana electoral que hoy protagonizó el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora.

Por su parte, el ministro de Salud, Mario Lugones, sostuvo que “no hay ningún contrato irregular de Droguería Suizo Argentina” con la cartera a su cargo, y aclaró que no habló con Spagnuolo tras el escándalo.

Lugones se refirió de esta forma a las sospechas que se sembraron sobre la droguería Suizo Argentina no sólo por aparecer mencionada en las grabaciones de Spagnuolo sino ante el crecimiento de los montos de los contratos con la cartera sanitaria en carácter de proveedora.

En tanto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reveló que fue él quien sugirió el desplazamiento de Spagnuolo, al manifestar: “Le dije al Presidente que debía separarse del cargo al titular de la ANDIS porque había salido un audio que se le atribuía y este señor no había salido a aclarar nada al respecto”.

Francos formuló estos conceptos al responder preguntas de diputados de Unión por la Patria (UxP) que estuvieron centradas en las denuncias sobre los casos del fentanilo y de supuesta corrupción en la compra de medicamentos.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

