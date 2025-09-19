Conéctate con nosotros

Noticias

Se desplomaron acciones y bonos en medio de la tensión financiera y el Riesgo País llegó a 1453 puntos

Imagen de Wall Street.

Acciones, ADRs y bonos tuvieron pérdidas de más de 14% en medio la incertidumbre por el rumbo del plan económico, mientras que el Riesgo País supera los 1400 puntos básicos y alcanzó los 1453 puntos básicos. El S&P Merval cayó hoy 4,58% hasta los 1.701.870,80 puntos. Medido en dólares perdió 7%.

La consultora PPI señaló que “a pesar de los signos de recuperación que mostró el Merval el martes con una suba de 3,6% tras el discurso de Javier Milei en la presentación del presupuesto, el miércoles retomó la senda bajista cayendo 1,7% hasta US$1.191 millones. En lo que va de septiembre acumula una caída de 18,5%”, agregó.

De este modo, el indicador se mueve en un escenario de alta tensión por la incertidumbre política y la tensión financiera en la previa a las elecciones de medio término nacionales, y luego de la derrota de LLA en las bonaerenses, que genera en los últimos días presión sobre el dólar. El BCRA vendió este jueves u$s379 millones para frenar la suba.

En un panel líder rojo, destacaron las bajas de Transportadora Gas del Norte (-14,47%), Transener (-10,75%) y Metrogas (-10,71%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron bajas generalizadas. Las máximas pérdidas fueron de Edenor (-9,01%), YPF (-8,77%) y Grupo Financiero Galicia (-8,63%).

En los títulos públicos, el AL30 cayó 6,41% y el AL35 perdió 8,83%.

En medio de la tensión, el Riesgo País subió 24,50% hasta 1.453 puntos básicos, según JP Morgan.

QUÉ ES EL RIESGO PAÍS

El riesgo país es un indicador creado por JP Morgan. Este es medido por el índice EMBI+ y evalúa el riesgo que implica invertir en un país en comparación con otros. Mide la exposición a pérdida financiera que puede sufrir alguien que invierta en un país por problemas macroeconómicos y/o políticos. Cuanto mayor sea el riesgo, más son las probabilidades de incumplimiento por parte de la nación en cuestión y más el costo de financiamiento nacional o internacional de las empresas. En términos prácticos define la sobretasa que tienen que pagar los bonos de cada nación frente a los del Tesoro de Estados Unidos.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

