Se creó el Registro Provincial Único de Guías de Turismo en Córdoba: Un paso clave hacia la seguridad y profesionalización del sector

La provincia de Córdoba dio un paso clave en la jerarquización y profesionalización del sector turístico con la creación del Registro Provincial Único de Guías Profesionales de Turismo, una herramienta oficial que permite identificar y habilitar a los guías que prestan servicios en todo el territorio provincial.

La medida tiene como objetivo “regular la actividad de los guías profesionales, mejorar la calidad de los servicios turísticos y brindar mayor seguridad y confianza a quienes visitan la provincia”, aseguró Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

UN REGISTRO QUE FORTALECE LA CALIDAD DEL SERVICIO TURÍSTICO

El nuevo registro surge a partir de un trabajo conjunto entre la Agencia Córdoba Turismo y referentes del sector, incluyendo asociaciones de guías profesionales y prestadores privados, y toma como referencia experiencias similares implementadas en otras jurisdicciones del país.

Entre sus principales objetivos se destacan “la profesionalización de la actividad, la igualdad de oportunidades para los trabajadores del sector, y la posibilidad de contar con un relevamiento actualizado de guías habilitados, accesible para turistas, operadores y prestadores de servicios turísticos”, detalló Capitani.

De esta manera, quienes visitan Córdoba podrán consultar un listado oficial de guías que cuentan con el aval de la Provincia, garantizando estándares de calidad, capacitación y seguridad en las visitas guiadas.

Además, quienes se encuentren inscriptos en este registro podrán acceder a una serie de beneficios exclusivos, tales como descuentos o becas en capacitaciones especializadas, accesos a determinados espacios y promociones en ferias del sector.

En esta primera etapa, la inscripción al Registro Provincial Único de Guías Profesionales de Turismo será voluntaria. Los guías inscriptos recibirán una credencial oficial, personal e intransferible, con una vigencia de dos años, que deberá ser portada y exhibida durante el ejercicio de la actividad.

“En el marco de una temporada de verano que marcha muy bien y que será mejor que la anterior, seguimos implementando medidas en torno al cuidado de quienes nos visitan y a la excelencia de los servicios que brinda todo el vertical turístico de la provincia de Córdoba”, concluyó Capitani.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.