Scott Bessent reveló que Argentina activó un primer tramo del swap con el Tesoro de Estados Unidos

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, y el ministro de Economía argentino, Luis Caputo. (Foto: Prensa / Archivo).

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) activó un primer tramo del swap de monedas acordado con el Tesoro de Estados Unidos, según confirmó el secretario Scott Bessent quien aseguró este martes que obtuvieron “una ganancia”. La información no se conocía y las autoridades argentinas no han informado oficialmente sobre la operación ni sus alcances. Las declaraciones de Bessent indican el nivel de involucramiento del gobierno estadounidense en la gestión de la economía local y la magnitud del salvataje del gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei ejecutado por la administración de Donald Trump.

El funcionario estadounidense reveló que el gobierno nacional solicitó poner en funcionamiento “una pequeña parte” del convenio bilateral de monedas, cuyo monto total asciende a US$20.000 millones, según detalló la agencia de noticias Bloomberg.

Aunque el monto exacto no fue precisado oficialmente, estimaciones del mercado sugieren que Argentina ya habría utilizado alrededor de US$2.700 millones, que se habría destinado para reembolsar a Estados Unidos dólares empleados en la intervención cambiaria previa a las elecciones.

Asimismo, también se especula que parte de los fondos fueron usados para afrontar los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se concretaron el viernes pasado.

Bessent aseguró que con este movimiento “el gobierno de Estados Unidos ganó dinero. Le prestamos dinero a un gobierno para estabilizarlo durante una elección, uno de nuestros grandes aliados en Latinoamérica”, en el marco de una entrevista televisiva a la cadena MSNBC.

La activación de parte del swap ya se había empezado a dejar ver la semana pasada, cuando se publicó el último balance semanal del BCRA y la planilla de tenencias de derechos especiales de giro (DEGs), informada por el FMI.

En el reporte del 31 de octubre pasado, la autoridad monetaria argentina sugería que el Tesoro estadounidense podría haber activado un tramo del swap para recuperar los dólares que invirtió en la antesala electoral para sostener el tipo de cambio.

En la misma dirección, el FMI reveló a principios de noviembre que en octubre la Argentina aumentó su tenencia de DEGs en 640,8 millones, mientras que Estados Unidos redujo sus tenencias de DEGs en el mismo monto. Así se dejaba traslucir que podía ser efecto de una puesta en marcha del acuerdo de monedas entre ambos países.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

