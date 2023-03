Scioli no descartó ofrecer ministerio a Manes y dijo tener coincidencias con Schiaretti y Urtubey

El embajador en Brasil y precandidato presidencial del Frente de Todos (FDT), Daniel Scioli, sostuvo este miércoles que es tiempo de “grandes consensos” en Argentina, no descartó ofrecerle un ministerio al diputado radical Facundo Manes, en caso de ganar las próximas elecciones, y dijo que tiene “coincidencias” con dirigentes como el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

“Veo una demanda creciente de puntos de encuentro y acuerdos. A veces escucho dirigentes de los distintos partidos pilares de la democracia, como el peronismo y el radicalismo, y encuentro grandes coincidencias en su visión de futuro. Lo que viene tiene que ser algo distinto, de grandes consensos y desarrollo de Argentina”, afirmó Scioli en declaraciones a Radio Perfil.

El precandidato agregó que compartió esta reflexión con el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y con Manes a quien destacó “por su calidad humana y profesional”.

“Creo que es un gran aporte a la política en ciencia, desarrollo humano y tecnología, temas que me apasionan”, remarcó y añadió que tiene “coincidencias” también con el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, “en términos de reformas fiscales o desarrollo productivo”.

Al ser consultado si le ofrecería un ministerio de desarrollo humano a un referente como Facundo Manes para construir un acuerdo con la oposición, Scioli respondió “claro que si, ese es mi pensamiento”.

“Quiero ser muy respetuoso con Facundo que está en una precandidatura presidencial. No quiero abusar de su confianza. El criterio es el que tengo en mi pensamiento y estrategia. La amplitud va a generar mucha confianza”, remarcó.

Además, Scioli explicó que no busca una “revancha” electoral con el ex presidente Mauricio Macri luego de que confirmara que no va a ser candidato en estas elecciones y recordó que el ex mandatario “dejo en claro que no va a ser indiferente”.

“Sus ideas y visiones de Argentina van a estar presentes y representadas. No podemos pensar que se aleja y se desentiende. Macri cree que hay que llegar a un equilibrio fiscal vía ajuste y yo vía crecimiento. Eso va a estar nuevamente en discusión”, aseveró.

En tanto, remarcó su voluntad de que “Argentina duplique sus exportaciones” y dijo que en las elecciones de octubre “se va a debatir una versión actualizada del 2015: por un lado la agenda del ajuste y por el otro la agenda del desarrollo”.

“La integración con Brasil en tema de intereses comunes es lo que se viene. Me entusiasma la idea de contar en un libro la experiencia que estoy haciendo en Brasil”, añadió.

> Con información de TÉLAM.