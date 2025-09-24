Elecciones 2025: Pullaro y Schiaretti lanzaron la campaña de Provincias Unidas en Santa Fe

El candidato a diputado nacional por Córdoba Juan Schiaretti y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvieron a mostrarse juntos en la capital santafesina para lanzar la campaña Provincias Unidas hacia las elecciones del 26 de octubre. En Santa Fe, la primera candidata de la boleta de esta coalición es la vicegobernadora, Gisela Scaglia. “Como cordobés, es una enorme alegría estar en Santa Fe. Porque si hay dos provincias que además de hermanas son mellizas, son Santa Fe y Córdoba. Tenemos la misma superficie, casi la misma cantidad de habitantes, casi el mismo producto bruto y casi el mismo presupuesto provincial. Y somos dos provincias de producción y de trabajo”, expresó el ex gobernador de Córdoba.

El acto, que se desarrolló en el Club Marinas de la capital provincial, contó con la presencia de la vicegobernadora santafesina, Gisela Scaglia, quien encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales de Provincias Unidas por ese distrito.

“Juntos representamos la mayoría de la producción láctea de nuestra Argentina, también la de maíz, soja y maquinaria agrícola. Esa es la potencia que tienen nuestras provincias. Y somos además la viga maestra de la Región Centro que conformamos con los hermanos entrerrianos”, subrayó Schiaretti.

“Aquí están coincidiendo gobernadores de distintos orígenes políticos. No importa de dónde venimos: lo que importa es que tenemos claro que Argentina solo va a superar esta etapa si es capaz de impulsar la producción y el trabajo, ejercer el federalismo, respetar las instituciones, tener diálogo y buscar consenso. Y estos seis gobernadores vaya si tienen gestión, que están llevando muy bien a sus provincias”, agregó.

En otro orden, el candidato cordobés se diferenció tanto de La Libertad Avanza como del peronismo, y le puso fichas a Provincias Unidas como “lo nuevo” que viene a romper con la bipolaridad.

“Milei dejó de ser lo nuevo y el kirchnerismo, que es el responsable de su llegada, es una llamita que se viene apagando. Lo que aparece como nuevo es Provincias Unidas. Argentina precisa que haya otro polo político para poder competir con Milei. Y ese polo político es el que decidimos construir”, indicó.

Por su parte, Pullaro afirmó que “la Argentina que viene se construye desde el interior productivo y la fuerza de las provincias que producen, trabajan y se esfuerzan todos los días. Hoy acompañamos a Gisella Scaglia en el lanzamiento de su candidatura a diputada nacional por Santa Fe, con la responsabilidad de llevar al Congreso la voz de nuestra provincia y de todas las Provincias Unidas”.

Agregó que “queremos que el modelo de orden fiscal, transparencia y visión de futuro que impulsamos en Santa Fe también se exprese en el país. El campo, la industria, la energía, los minerales y el trabajo de millones de argentinos son la base de la Argentina que viene. Con diálogo político, equilibrio fiscal y desarrollo vamos a seguir empujando al país hacia adelante. Es parte del modelo que venimos demostrando en Santa Fe, en el que puede haber obra pública que conecta y desarrolla, sin corrupción, y un Estado más fuerte que cualquier organización criminal, donde el que las hace las paga. Hoy nuestra provincia puede pensar en un futuro prometedor, y vamos a seguir trabajando para hacerlo realidad”

Provincias Unidas está conformada por los gobernadores Maximiliano Pullaro (UCR, Santa Fe), Martín Llaryora (Hacemos Unidos por Córdoba, Córdoba), Gustavo Valdés (UCR, Corrientes), Ignacio “Nacho” Torres (Pro, Chubut), Carlos Sadir (UCR, Jujuy) y Claudio Vidal (PJ, Santa Cruz).

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

