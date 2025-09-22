Schiaretti sobre la quita de retenciones: “Faltaba que dijeran ‘hasta el 27 de octubre’ porque las elecciones son el 26”

El ex gobernador de Córdoba y candidato a primer diputado por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, atribuyó este lunes la quita de retenciones al agro anunciada por el Gobierno a la cercanía de las elecciones legislativas del 26 de octubre, al afirmar que “faltaba que dijeran” que la medida se aplicaba “‘hasta el 27 de octubre’”.

“Hace mucho tiempo venimos planteando la eliminación de las retenciones. Yo, cuando era gobernador, ya lo decía. Y hace tres días el presidente (Javier Milei) me dijo que yo no era responsable porque lo planteaba. Pero ahora el propio Gobierno anuncia que también va a eliminar retenciones. Lo hace en una actitud electoralista y porque le faltan dólares. Faltaba que dijeran ‘hasta el 27 de octubre’, porque las elecciones son el 26”, expresó a través de un comunicado.

Y añadió: “Lo que tenemos que lograr es que las retenciones se eliminen definitivamente. Yo voy a presentar un proyecto de ley para que su eliminación sea permanente. Esa será mi primera iniciativa en el Congreso. Lo que pasó hoy demuestra que teníamos razón al plantear su eliminación, y también que el gobierno va a los tumbos: hace tres días decían que era inviable lo que planteábamos en Córdoba, y ahora lo hacen de forma electoralista para ver si consiguen algunos dólares”.

Desde sus redes sociales, Schiaretti insistió en que “la medida anunciada por Milei de retenciones cero hasta el 31 de octubre es electoralista, pensada solo por las elecciones”.

“El campo necesita previsibilidad y reglas permanentes. La producción no se planifica de un día para otro: requiere años de trabajo, inversión y confianza. Con parches de campaña no se generan ni crecimiento, ni empleo, ni futuro”, añadió.

El Gobierno anunció hoy que habrá “retenciones cero para todos los granos” y será con el objetivo de “generar mayor oferta de dólares”.

Así lo indicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien señaló que “la vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de Gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

