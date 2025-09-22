Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Schiaretti sobre la quita de retenciones: “Faltaba que dijeran ‘hasta el 27 de octubre’ porque las elecciones son el 26”

Publicado

Cosecha de trigo en Argentina. (Imagen Ilustrativa).

El ex gobernador de Córdoba y candidato a primer diputado por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, atribuyó este lunes la quita de retenciones al agro anunciada por el Gobierno a la cercanía de las elecciones legislativas del 26 de octubre, al afirmar que “faltaba que dijeran” que la medida se aplicaba “‘hasta el 27 de octubre’”.

“Hace mucho tiempo venimos planteando la eliminación de las retenciones. Yo, cuando era gobernador, ya lo decía. Y hace tres días el presidente (Javier Milei) me dijo que yo no era responsable porque lo planteaba. Pero ahora el propio Gobierno anuncia que también va a eliminar retenciones. Lo hace en una actitud electoralista y porque le faltan dólares. Faltaba que dijeran ‘hasta el 27 de octubre’, porque las elecciones son el 26”, expresó a través de un comunicado.

Turismo

Y añadió: “Lo que tenemos que lograr es que las retenciones se eliminen definitivamente. Yo voy a presentar un proyecto de ley para que su eliminación sea permanente. Esa será mi primera iniciativa en el Congreso. Lo que pasó hoy demuestra que teníamos razón al plantear su eliminación, y también que el gobierno va a los tumbos: hace tres días decían que era inviable lo que planteábamos en Córdoba, y ahora lo hacen de forma electoralista para ver si consiguen algunos dólares”.

Epec

Desde sus redes sociales, Schiaretti insistió en que “la medida anunciada por Milei de retenciones cero hasta el 31 de octubre es electoralista, pensada solo por las elecciones”.

“El campo necesita previsibilidad y reglas permanentes. La producción no se planifica de un día para otro: requiere años de trabajo, inversión y confianza. Con parches de campaña no se generan ni crecimiento, ni empleo, ni futuro”, añadió.

Preventa Mackentor

El Gobierno anunció hoy que habrá “retenciones cero para todos los granos” y será con el objetivo de “generar mayor oferta de dólares”.

Así lo indicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien señaló que “la vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de Gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir”.

El gobernador Juan Schiaretti. (Foto: Prensa / Archivo).

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Cinco detenidos de una banda narco familiar que hacía delivery de cocaína

Una banda narco familiar fue desmantelada en barrio San Vicente, en el este de la Capital provincial. El grupo era liderado por la madre...

Hace 5 días

Noticias

Córdoba: Los libertarios, una diputada alineada con Bullrich y un radical con peluca entre los cinco cordobeses que apoyaron los vetos

Doce de los dieciocho diputados nacionales por Córdoba se expresaron contra los vetos del presidente ultraderechista, Javier Milei, a las leyes de financiamiento universitario...

Hace 5 días

Noticias

Córdoba: Se realiza otra Marcha Federal contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

El miércoles 17 de septiembre, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se sumará a las movilizaciones que se realizarán en todo el país, “con...

Hace 6 días

Columnistas

La salud como derecho humano fundamental pareciera una utopía

El titulo no se condice con la realidad de la salud pública argentina. No obstante, y aunque nos parezca una historia de otro país,...

Hace 3 días