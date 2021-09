Schiaretti: “No respondemos a ninguna disciplina partidaria nacional”

El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, encabezó el acto de cierre de campaña de Hacemos por Córdoba para las PASO del domingo y aseveró que “no respondemos a ninguna disciplina partidaria nacional, nosotros solo respondemos a Córdoba”, ratificando así su distanciamiento del Frente de Todos (FdT).

De esta forma Schiaretti destacó la autonomía de la provincia, actitud que ratificaron las precandidatas a senadora nacional Alejandra Vigo (esposa del mandatario) y a diputada nacional Natalia De la Sota (hija del fallecido exgobernador José Manuel De la Sota).

El acto desarrollado en la localidad de Alta Gracia contó con la presencia de todos los precandidatos del partido del oficialismo provincial y Schiaretti destacó el hecho de que dos mujeres encabecen las listas.

“Hicimos esta campaña poniendo en valor lo que es el signo de los tiempos, que es el que dice que el Siglo 21 va a ser el siglo de la mujer, como el Siglo 20 fue el del despertar de la conciencia de la mujer. Por eso encabezan nuestras listas dos grandes mujeres”, sostuvo.

Recordó al exgobernador De la Sota, y dijo que apenas asumió “le cambió la vida a los cordobeses, por eso confían en lo que vamos haciendo entre todos”.

Schiaretti cumple su tercer mandato al frente de la provincia, de manera alternada con los tres de De la Sota, por lo que entre uno y otro lideraron la provincia desde 1999.

“No profundizamos las diferencias, no queremos que haya grieta, tendemos puentes de unión entre todos los cordobeses. Señalo este aspecto, porque esta es la base que genera confianza, el respeto a la institucionalidad, si hay una diferencia se va a zanjar hablando”, reflexionó el gobernador.

Y planteó que “nosotros nos ocupamos, todos estos años, que fuera a cada rincón de la provincia, respetando las particularidades. En Córdoba el federalismo no se declama. En Córdoba el federalismo se hace porque somos un pueblo profundamente federal”.

Agregó que “nosotros no somos comentaristas de la realidad, la transformamos. Los cordobeses confían en las transformaciones que vamos haciendo. En Buenos Aires hay que defender este progreso que tenemos en Córdoba”.

Dijo también que “nosotros damos siempre previsibilidad al gobierno nacional que haya sido elegido por el pueblo, permitiéndole que obtenga las leyes para ejecutar su programa de gobierno, sea cual sea ese gobierno” y apuntó que “nosotros siempre nos plantamos cuando hay una ley que perjudica a nuestra Córdoba, porque no respondemos a ninguna disciplina partidaria nacional, nosotros solo respondemos a Córdoba”.

Vigo resaltó que el domingo “no se elige Presidente ni gobernador, sino que se elige quién va a defender a la provincia”.

“Lo que producimos aquí, pagamos lo nuestro pero también pagamos lo de ellos; eso es lo que queremos revertir, eso es lo que queremos discutir en el Congreso” afirmó la precandidata a senadora.

Consideró que “la Argentina no puede seguir empantanada, por eso queremos que el esfuerzo propio vuelva a Córdoba, que no sea todo centralizado en la ciudad que todo lo tiene; que se redistribuya con justicia de acuerdo a la cantidad de personas que vive en cada lugar”.

Por su parte, De la Sota remarcó: “Defender a Córdoba es también fortalecer esta identidad y esta autonomía que supieron construir con muchísimo esfuerzo José Manuel De la Sota y Juan Schiaretti a lo largo de estos años; es la que nos va a permitir llegar al Congreso de la Nación y decirle que sí a una ley o alguna medida que sea buena para todos, que sea buena para Córdoba y nos beneficie”.

“Pero esa misma autonomía es la que nos va a permitir decir que no cuando una ley no sea buena y no sea beneficiosa para nosotros”, destacó.

“Lo que queremos es cuidar tanto esfuerzo y tanta pasión de tantos años, esa pasión que nos hizo ganar las elecciones hace tanto años y nos hizo gobernar esta provincia. Cómo no vamos a cuidar lo que tanto nos costó”, remarcó.

Schiaretti destacó en el cierre: “Este gobierno habla poco y hace mucho; lo que prometemos lo cumplimos, porque en Córdoba la palabra empeñada tiene valor, la palabra vale. Somos un gobierno que da previsibilidad, certezas, saben que con nosotros no vamos a ir a los viandazos”.

