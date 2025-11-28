Schiaretti fue intervenido con éxito por una afección cardíaca

El exgobernador de Córdoba y diputado nacional electo Juan Schiaretti (76 años) fue intervenido este viernes con éxito en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de un procedimiento programado producto de una afección cardíaca.

El ex candidato presidencial fue intervenido en la Fundación Favaloro, donde comenzó el proceso de recuperación tras la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo, una técnica menos invasiva y de recuperación más rápida que la cirugía tradicional a corazón abierto. Cabe agregar que el ex mandatario padece diabetes como enfermedad de base.

“El procedimiento resultó exitoso y se recupera en la unidad de cuidados coronarios de dicho centro de salud”, señaló un comunicado del equipo de prensa del ex mandatario cordobés.

Hugo Londero, cardiólogo de Schiaretti, precisó a Noticiero Doce que la patología que afecta al ex gobernador es consecuencia natural del desgaste por la edad: “La válvula aórtica trabaja toda la vida, unas 70 veces por minuto. Con el tiempo se fibrosa, se endurece y deja de abrir bien. Él estaba prácticamente asintomático y muy tranquilo, sobre todo porque los estudios del jueves le dieron bien”.

Si la recuperación continúa sin inconvenientes, Schiaretti podrá asumir de manera presencial su banca en la Cámara de Diputados el próximo 10 de diciembre.

Cabe recordar que Schiaretti encabezó la lista de Provincias Unidas en la provincia de Córdoba, donde obtuvo el segundo lugar con poco más de 28%. Con esa cosecha, el “cordobesismo” se alzó con tres bancas para el período 2025-2029, que se sumarán a otras tres con mandato hasta el 2027.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

