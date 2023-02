Schiaretti en la CAME: “Resolver el déficit fiscal va a ayudar a resolver la inflación”

El gobernador Juan Schiaretti desembarcó este miércoles en una actividad organizada por la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) para dar a conocer su pensamiento económico. La actividad se enmarca en la decisión del mandatario cordobés de ocupar un espacio nacional. En esa línea, expresó que “resolver el déficit fiscal va a ayudar a resolver la inflación. Necesitamos estabilidad y que haya más crédito. Hay que encarar un plan de estabilización en serio”.

Del evento participaron el presidente de la CAME, Alfredo González, y más de 120 representantes de las pequeñas y medianas empresas, en la sede de la entidad Pyme en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Schiaretti señaló que “hay dos detonantes de la crisis que se ha mantenido a lo largo de décadas: El déficit fiscal crónico y las crisis cíclicas de la cuenta corriente de la balanza de pagos, y no creo que sean de imposible resolución”.

Explicó que “nosotros tenemos la posibilidad de generar dólares mediante el complejo agroindustrial, el litio, la minería, el petróleo, el gas, la economía del conocimiento y un sector poco explotado teniendo en cuenta la extensión marítima del país, que es la pesca”.

Además, criticó la “ilógica” presión fiscal, sumada a “una gran informalidad”. “Hay que sacar los impuestos que penalizan a la producción y reemplazarlos por impuestos más simples”, propuso.

Resaltó más adelante otra de sus ideas fuerzas: “El trabajo conjunto del sector público y privado es fundamental para el crecimiento y el progreso de los pueblos. El Estado debe impulsar a los sectores pequeños y medianos para que puedan desarrollarse, con reducción de impuestos y subsidiando al empleo y no al desempleo”.

“Si hay sinergia entre sector público y privado la producción aumenta”, aseguró.

Planteó en el terreno político que “la grieta nos hace daño, hay que trabajar en conjunto, generar algo que tenga amplio consenso y nos permita avanzar en la solución de los problemas que tiene la Argentina”.

Por último, destacó la creación de una agencia de competitividad en la provincia, que se anunció en diciembre del año pasado, y afirmó que “va a estar toda la pequeña y mediana empresa representada, la agencia la va a conducir el sector privado y lo elegirán los privados”.

En el evento, que fue organizado por CAME junto con FEDECOM, participaron también el ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba, Eduardo Accastello; el diputado nacional por Córdoba, Carlos Gutiérrez; el secretario general de CAME, Ricardo Diab; y el secretario de Relaciones Institucionales de CAME y presidente de FEDECOM, Ezequiel Cerezo.