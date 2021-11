Schiaretti en La Calera: “Basta de que sigamos bancando la vida más barata del puerto de Buenos Aires y sus alrededores”

El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, agregó ayer un nuevo punto a su eje discursivo para diferenciarse del peronismo nacional en el gobierno y de la principal oposición de centro-derecha, Juntos por el Cambio, al frente del Ejecutivo en la CABA: “Basta de que sigamos bancando la vida más barata del puerto de Buenos Aires y sus alrededores”, dijo en el acto de cierre del departamento Colón, que se efectuó en La Calera.

Agregó también una definición conceptual a esta nueva etapa que lidera y desde la que busca proyectarse al escenario nacional: “Mientras ellos se pelean en Buenos Aires, en nuestra Córdoba, con nuestro partido provincial, el de Hacemos por Córdoba, seguimos trabajando, progresando, seguimos siendo plurales y seguimos cuidando a nuestra gente como lo hacemos desde hace más de 20 años, esa es la gran diferencia”.

Hasta ahora, Schiaretti no se había referido nunca al cordobesismo como un partido provincial. Esa definición tiene varias connotaciones, presentes y futuras. Fuentes del PJ cordobés cuentan que el gobernador cordobés ya no piensa en términos del PJ nacional, sino en la construcción de una tercera vía con la que participar del escenario nacional y en tensión, sobre todo, con el kirchnerismo. La diferencia sustancial es que toma como centro explícito a la provincia y desde aquí apuesta a desarrollar un nuevo espacio; es decir, ya no se trata de un rebelde del frente peronista nacional sino de un peronista que está afuera de ese marco y que tiene poder territorial.

Schiaretti busca, con estas líneas discursivas, disputar el voluminoso electorado anti-kirchnerista de la provincia a JxC con el objetivo de mejorar su performance electoral de las PASO y evitar, de ese modo, la pérdida de uno de los tres diputados nacionales que pone en juego.

Desde La Calera, afirmó que “en Córdoba no hay odio, no hay trincheras. En Córdoba hay puentes para que los que piensen distinto puedan trabajar juntos y esa es la base de nuestro progreso”.

Siguió diciendo que “nosotros somos un pueblo trabajador, pionero, solidario, que quiere siempre el progreso con justicia social, un pueblo que apuesta al trabajo”.

Más adelante reclamó que “basta de hacer sufrir al pueblo argentino para una grieta que nadie quiere, que sólo los beneficia a ellos. Basta también de que nos sigan metiendo la mano en el bolsillo a los cordobeses. Hace más de 15 años que se lleva el Tesoro nacional los recursos de Córdoba a través de las retenciones a las exportaciones agropecuarias”.

Y sobre el final llegó el párrafo más directo: “Basta de que sigamos bancando la vida más barata del puerto de Buenos Aires y sus alrededores. Basta de que el boleto de La Calera a Córdoba salga $120 y de Plaza de Mayo a La Matanza, que es la misma distancia, salga $23 pesos, cinco veces más tenemos que pagar aquí en Córdoba y en La Calera en relación a lo que es Buenos Aires y el AMBA. Basta a esa mirada unitaria que tienen desde Buenos Aires y que consideran al interior de la Patria como su patio trasero”.

En la previa, el intendente de La Calera, Facundo Rufeil defendió la gestión de Schiaretti y luego pidió que “acompañemos a Juan Schiaretti porque es gobernador de la producción, del empleo, del trabajo y de las oportunidades. Y también es el gobernador de la esperanza para que tengamos una Argentina Federal en serio”.

No es causal el esfuerzo puesto por el oficialismo provincial en el departamento Colón, donde se encuentra La Calera: Después del departamento Capital, Colón reúne a la mayor cantidad de habitantes y es una región donde el PJ cordobés tiene preeminencia en comicios locales y provinciales. La intención es que esa afinidad juegue a favor en las Legislativas.

