Santiago Scala: "Instituto siempre quiere ser protagonista y dejaremos todo para serlo"

Las calles de Alta Córdoba van tomando color. Luego de los festejos por el cumpleaños 102 del club albirrojo, la dirigencia de Instituto decidió anunciar la renovación de Santiago Scala y Pablo Espinoza para la temporada 2020/2021, dos jugadores claves en las campañas anteriores. Ahora la intención será cerrar a los dos internos pretendidos: Ignacio Alessio y Gonzalo Torres.

"Al equipo lo veo bien, falta armarse todavía, y los que lleguen van a ser bienvenidos de la mejor manera. Instituto siempre quiere ser protagonista y dejaremos todo para serlo, pero bueno para eso falta mucho trabajo y ojalá se logre", afirma Santiago Scala desde el otro lado del telefono, mientras cumple la cuarentena en Junín.

El "Panda" que llegó en 2017, jugará su cuarta temporada con la camiseta albirroja y tendrá como compañeros a Lucas Reyes, Martín Cuello, Pablo Espinoza y el resto de los juveniles. A priori, el equipo comandado por Sebastián Ginóbili apostará con él como base titular, con un rol más protagónico y no saliendo como "tirador" como lo hacía antes.

En la temporada pasada, consiguió una media de 9.3 puntos (35.8% en triples), 2.7 asistencias, 1.6 rebotes y 7 de valoración en 26.4 minutos en cancha.

"Llegue a Instituto de base, después la segunda temporada en medio del torneo jugué más de escolta, el año pasado jugué más tiempo de escolta pero otras veces de base también, solo busco ayudar en lo que se pueda y cómo dije antes buscando el bien del equipo, con el Sepo (Sebastián Ginóbili) hablamos y le respondí lo mismo. Trato de ver así el básquet, siempre viendo en qué puedo ayudar , y el equipo siempre ante todo", suma.

Justamente, las temporadas anteriores quién llevaba las riendas del equipo era Gastón Whelan. Con la salida del cordobés, luego de firmar con Olímpico de La Banda, Scala tendrá que ocupar ese puesto. "Una lástima que no siga Gasti (Whelan), es muy buen jugador pero sobre todo buena persona, en lo personal no me cambia mucho, me gusta ser útil al equipo y poder ayudar, puedo jugar de base o escolta y quiero servirle al técnico y jugar y que nos vaya bien", aclara.

El "Panda" decidió continuar en Instituto a pesar de recibir ofertas de varios clubes importantes. "Sigo en el club porque me siento muy cómodo, desde la dirigencia me valoran y de parte del cuerpo técnico también pensaron en mi, estoy muy contento de seguir"

Y agrega: "Me llamaron de Gimnasia (Martín Villagrán) y Gonzalo García (de Boca Juniors). Estoy muy agradecido a ellos, siempre me tienen en cuenta para sus equipos y esta buenísimo porque sigue la relación de hace muchos años y eso es lo lindo del deporte".

Sin fecha confirmada, pero con la esperanza de volver a las canchas cuanto antes, varios equipos de La Liga Nacional comenzaron a moverse fuerte en el mercado. Hasta ahora por nombres propios, entre los equipos más fuertes asoman San Lorenzo, Boca, Quimsa y Gimnasia. El resto parece estar un escalón por debajo, y cada vez son más los que apuestan a planteles "baratos".

"Creo que la liga siempre fue y va a ser competitiva, este año si es real que varios juveniles tendrán más chances de jugar o chicos de la Liga Argentina de jugar A, pero siempre va a haber buen básquet y partidos peleados. Está bueno si hay muchos equipos que quieren pelear arriba, yo confío en Instituto y ojalá hagamos un buen papel y podamos consolidarnos como equipo", afirma convencido.

Por último, el base se despide con un mensaje para el pueblo albirrojo: "Al hincha le digo gracias por el apoyo que me dan cuando nos vemos y siempre por las redes cada año y ahora con la renovación también, siempre apoyando y deseando lo mejor. De parte mía y del equipo dejaremos todo para representar al club de la mejor manera posible, se puede ganar o perder, pero siempre se dejó y dejará todo".

