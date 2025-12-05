Santa Fe obtuvo financiamiento internacional para obras por U$S800 millones

El Gobierno de Santa Fe colocó este jueves el bono SF34 por U$S800 millones a 9 años con una tasa del 8,1%, en una operación que marca un hito en el acceso de la Provincia a los mercados internacionales. Sobre la emisión, concretada en Wall Street, el ministro de Economía, Pablo Olivares, afirmó que “es un día histórico para Santa Fe. Los inversores extranjeros demostraron su confianza en la Provincia”.

La operación recibió ofertas por U$S1.800 millones de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1.200 minoristas. De ese total, U$S350 millones provinieron de más de 800 inversores argentinos, lo que fue considerado como una fuerte señal de apoyo local.

En un comunicado al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, Olivares subrayó que la emisión se concretó gracias a la solvencia fiscal de la Provincia, su bajo endeudamiento y una gestión ordenada y transparente. También resaltó que Santa Fe es, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los dos gobiernos subnacionales que nunca reestructuraron su deuda.

El gobernador Maximiliano Pullaro afirmó que los fondos se destinarán a obras estratégicas en energía, infraestructura productiva, rutas, seguridad y desarrollo social, con impacto directo en la competitividad y el crecimiento de la economía santafesina.

Entre los proyectos prioritarios figuran grandes gasoductos, mejoras viales clave para la circulación de bienes, obras de infraestructura social, y nuevas inversiones en seguridad pública como estaciones policiales, móviles, equipamiento y mejoras penitenciarias.

El bono SF34 se emitió tras una serie de misiones internacionales en las que la Provincia presentó sus fortalezas estructurales y su trayectoria de cumplimiento. Con esta colocación, el Gobierno de Santa Fe consolida su estrategia de financiamiento sustentable, centrada en inversiones que potencian el desarrollo productivo del territorio.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.