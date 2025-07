San Francisco: Daniele apoyó el conflicto municipal y denunció que “el plan es precarizar en todos lados”

El secretario General del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), Rubén Daniele, participó en San Francisco de un acto en apoyo a los empleados municipales de esa localidad, que reclaman actualizaciones salariales al gobierno local. Mientras que los municipales de Córdoba Capital sostienen un largo conflicto salarial y por condiciones laborales con el municipio de la principal ciudad cordobesa. Durante la concentración frente al Tribunal de Faltas, Daniele aseguró que el gobernador Martín Llaryora y los intendentes Damián Bernarte y Daniel Passerini “son cagadores” y denunció que “el plan que llevan adelante (en los municipios) es precarizar las condiciones de trabajo todo lo que puedan”.

En el lugar se realizó una asamblea general encabezada por el secretario general del Suoem de San Francisco, Víctor Lescano, junto a Daniele y sus pares de las delegaciones Río Cuarto, Arroyito, Bell Ville, Giardino y Cosquín. La próxima actividad está prevista para el próximo 16 de julio, pero todavía no se definió en que ciudad se realizará. Los municipales de Córdoba capital se encuentran dentro del período de conciliación obligatoria.

Este jueves, el intendente Passerini dijo a La Voz en Vivo que “las posibilidades están condicionadas por la coyuntura económica nacional. Estamos en un contexto muy atípico. La situación de los argentinos está muy complicada. Hay decisiones del Gobierno que perjudican a los argentinos”.

El jefe comunal agregó que “vamos a hacer el mayor esfuerzo para llegar a un acuerdo, pero no podemos negociar lo que no tenemos”.

QUÉ DIJO DANIELE

Daniele aseguró que “vamos a ir por todos los rincones de la provincia a hacer escuchar nuestros reclamos. Creo que estamos viendo lo que debatimos. En el gobierno nacional, este gobierno provincial, este, el de Llaryora, el de esta casa, el que los manda se fue para allá, para Córdoba. Este cagador”.

Agregó que “en Córdoba le he tratado de cagador a Passerini, se juntan. Y digo, otra cosa es que no sean cagadores. Me critican porque le digo cagadores. Y la verdad que son cagadores. Te lo demuestro. Miren si en alguna municipalidad de esta provincia no sucede lo que estamos viendo. ¿Alguno vio empleados municipales con todos los derechos, aportes, caja de jubilaciones, cobrando como corresponde? No, no es el plan de ellos”.

Siguió diciendo que “tenemos las pruebas. Todo los que puedan precarizar lo están haciendo. Ese es el plan, la base del plan, el que no haya empleo formal. Es tener chatarra. Van tercerizando, van creando entes, van pagando lo que quieren a la gente”.

Luego expresó que “algunos se dicen peronistas, pero te juro que te dan asco, a la municipalidad como Estado la quieren planchar. Pero las cosas que dice el presidente, más las cosas que dice y hace el gobernador, más los intendentes, que son todos sumisos, que van y le dicen sí. Entonces no tenemos, no tenemos opción. No es un problema de qué hacemos o no hacemos. Si nosotros no nos ponemos a la altura de las circunstancias, estos vienen por el salario, vienen por las condiciones laborales, vienen por todo”.

Por último, planteó que “se quieren quedar con la mitad de los empleos que hay y todos los demás precarizados. Eso es lo que quieren hacer. Pues bien, que sepan que habemos multitudes de empleados municipales, acá y en todo el país”.

