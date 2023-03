Salarios: Multitudinaria marcha de docentes y trabajadores de salud

Una multitudinaria marcha de docentes coronó un fuerte paro de 48 horas en reclamo de mejoras salariales convocado por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC). A los maestros, se sumaron trabajadores de la salud, que también demandan una recomposición de sus sueldos. La movilización culminó con un acto frente a la Legislatura y el centro cívico de la Provincia.

Durante el acto, la secretaria General Adjunta de la UEPC, Zulema Miretti, dijo que “en este paro de 48 horas, la provincia entera supo de nuestros reclamos y nuestra lucha. Pero tenemos un Gobierno que hace oídos sordos, que nos amenaza y nos descuenta los días de paro, pero no hace nada cuando las y los docentes no podemos trabajar porque las escuelas no están en condiciones”.

También remarcó que “no se soluciona el conflicto depositándonos en las cuentas los porcentajes de febrero y marzo (10% en cada mes, respectivamente), que forman parte de una propuesta que hemos rechazado ampliamente”.

La dirigente docente cerró expresando que “exigimos una oferta que nos dé dignidad, a los activos y jubilados, quienes tienen la peor jubilación docente del país”.

Por su parte, el secretario General del sindicato docente, Juan Monserrat, afirmó que “nosotros estamos en unidad y organizados para lograr salarios justos y jubilaciones dignas. Tenemos la convicción de que hay que luchar con la organización, con los compañeros en las escuelas y haciéndonos responsables de lo que decimos y de lo que hacemos”.

La protesta se realizó en el marco de la segunda jornada de paro docente por 48 horas. La UEPC y SADOP, el sindicato que agrupa a los docentes de escuelas privadas, informaron de un acatamiento superior al 90%, mientras que el Ministerio de Educación admitió un 59% de adhesión a la medida de fuerza.

El reclamo de los trabajadores de la educación se produce en rechazo a la propuesta salarial de la Provincia en el marco de la negociación paritaria para el primer semestre del 2023.

Cabe recordar que el Ejecutivo provincial anunció de modo unilateral la liquidación el 24 de marzo de un incremento salarial del 10% para el mes de febrero y de otro incremento de 10% con el sueldo de marzo. Esos incrementos fueron anunciados a cuenta de las subas que se pacten en la paritaria. En esa línea, el esquema ofertado por el Gobierno era de 40% de incremento para el primer semestre, a abonarse 10% en febrero, 10% en marzo, 10% en mayo y 10% en junio. La diferencia central entre la primera y segunda propuesta oficial consistía en igualar el índice inflacionario en mayo si este superaba el 30%. Ese esquema es el que no fue aceptado por la UEPC.

Durante la marcha, el gremio pidió la inmediata convocatoria a la Comisión de Política Salarial Docente y convocó para el miércoles 29 de marzo a asambleas en todas las escuelas, y el jueves 30 a una nueva Asamblea Provincial para definir nuevas medidas.

VER Radiografía del salario docente y del presupuesto educativo en Córdoba.

El reclamo de los docentes es el siguiente:

-La inmediata convocatoria al Gobierno Provincial de la Comisión de Política Salarial Docente, a los fines de realizar una propuesta superadora.

-La titularización de alrededor de 4.700 docentes del PIT, ProA, coordinadores de curso, y modalidad de Adultos. También reclaman lo mismo para el Nivel Superior.

-El no descuento de días de paro.

-La modificación la Ley 10.694 (Jubilaciones) en los aspectos requeridos por UEPC en la Iniciativa Popular.

-Pedir plena cobertura de las prestaciones y el control del no cobro de plus en toda la provincia ante el Directorio del Apross.

-El incremento del Presupuesto Educativo Provincial para garantizar infraestructura escolar; designacion de personal docente y no docente; e insumos tecnológicos para estudiantes y docentes.