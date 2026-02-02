Salarios y mal estado de las vías: La Fraternidad ratificó que el jueves próximo habrá paro de trenes

El secretario general del sindicato ferroviario La Fraternidad, Omar Maturano, ratificó este lunes que el próximo jueves 5 de febrero habrá paro de trenes debido a “la falta de seguridad” que presenta el servicio de acuerdo al estado de las vías y las formaciones.

En declaraciones a Radio Splendid, Maturano manifestó que la medida de protesta será por 24 horas y que, además del deterioro de los recorridos y los trenes, el Gobierno les “pisó las paritarias”.

“Hay falta de seguridad y desidia por parte del Gobierno hacia la empresa. No sé si será para bajarle el precio como hacen con todos. Además, a nosotros nos pisaron las paritarias y ellos te obligan a firmar lo que quieren y nosotros, como buenos boludos, para mantener la paz social, lo aceptamos y ya nos hinchamos los huevos”, manifestó.

En la misma línea, indicó que en el momento en que termine la conciliación obligatoria, “verán qué se hace”, pero una vez que llegue marzo, “cuando la gente vuelva a trabajar y los chicos a clases”, realizarán un nuevo paro. “En un año perdimos el 50% del sueldo, por no decir el 60%”, agregó.

Para finalizar indicó que “todas las vías están mal” y que, por esa razón, las formaciones tendrán que hacer los recorridos “a 1 kilómetro por hora”. Asimismo, aseguró que los trenes de cargas “descarrilan 3 veces por día” y que se gasta “más en el carrilador que lo que gana el ferrocarril”.

“Está todo roto, todo patas para arriba. Y los privados van a querer comprar los trenes, pero a un costo más barato porque no lo están cuidando. Una concesión es más barata donde los interesados pongan las reglas y no las ponga el Gobierno”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

