Rumbo oriental: Leo Mainoldi es el cuarto jugador de La Liga que se va a jugar al ascenso uruguayo

La lista de jugadores nacionales que emigran al exterior continúa creciendo. Ayer se confirmó el fichaje de Leonardo Mainoldi al Stockolmo de Uruguay, equipo que disputa el torneo de ascenso Metropolitano. De esta manera, se convirtió en el cuarto jugador que firmó contrato con un equipo del país oriental.

El interno tirador, que la temporada pasada vistió la camiseta de Quimsa (8 puntos, 3.8 rebotes y 2.3 asistencias), decidió continuar su carrera en Uruguay al no haber una fecha confirmada de regreso en el básquet argentino. Un destino que otros tres jugadores de La Liga Nacional tomaron en estos últimos días y parece que otros se sumaran a la lista. El último, que apague la luz.

El primero en partir para el torneo Metropolitano fue Jonatan Slider, el goleador de Argentino de Junín en la temporada cancelada, al fichar con 25 de Agosto. Un día después, Martín Leiva, ganador de seis títulos de Liga Nacional y que viene de jugar en Boca Juniors (7.2 puntos, y 6.4 rebotes), firmó con el Larre Borges.

El tercero en la lista fue otro que defendió al "Xeneize". Matías Sandes (9 puntos y 6.4 rebotes) decidió firmar con el Hebraica Macabi, equipo de la primera división de la Liga Uruguaya.

"El motivo de la decisión es la incertidumbre que vivimos en este momento, no sabemos en qué momento va a arrancar la competencia y llevamos mucho tiempo parados y quiero jugar. No hace bien estar tanto tiempo parado y para tapar esta necesidad de jugar, opté por esta decisión. Es un contrato para el cierre de la temporada, jugaré los playoffs por dos meses y medio", explicó Sandes en una entrevista con Ucu Web.

Mainoldi, número cuatro en la lista, era el jugador emblema y capitán de Quimsa y uno de los más experimentados de nuestra Liga Nacional. El ala-pivot de 35 años tuvo una extensa carrera por España y obtuvo cuatro medallas con la selección Argentina: Bronce del Campeonato Sudamericano de Caracas 2006, bronce en los Juegos Panamericanos 2007, oro del Campeonato Sudamericano Puerto Montt 2008, y plata en el Campeonato FIBA Américas 2015. Además formó parte del plantel que disputó los Juegos Olímpicos de Río 2016.

"Uno lleva ya tres meses sin competencia y con muchas ganas de hacerlo. Vengo jugando hace muchos años al básquet y me apasiona. Al no hacerlo, realmente me siento extraño. Salió esta posibilidad y, como Uruguay tiene la chance de intentar volver porque la situación está dada para hacerlo, no lo dudé", afirmó Mainoldi en el sitio Básquet Plus.

El torneo Metropolitano (segunda división uruguaya) ofrece contratos en dólares (entre 1.500 y 3.000 dólares por mes) y se jugará desde fines de julio hasta el mes de septiembre. Esto último permitiría a los jugadores nacionales irse a Uruguay para mantenerse en competencia y volver en caso de que el Súper 20 de Argentina se juegue en octubre.

Todo indica que la lista seguirá creciendo, ya que los máximos dirigentes argentinos siguen esperando el desarrollo de la pandemia para decidir cuándo regresará la competencia. Sin fecha y con pocos dólares, La Liga Nacional se desangra cada día que pasa.

