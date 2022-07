Rufeil criticó las Juntas Promotoras de Llaryora y confirmó que el PJ habla con Manes para 2023

El intendente de La Calera y peronista “ultraschiarettista”, Facundo Rufeil, aseguró que “creo que no es el momento de las juntas promotoras (Llaryora gobernador), creo que el tiempo electoral lo debe fijar Juan Schiaretti”. También dijo que “(el diputado nacional Facundo) Manes no está en la grieta, con él se está conversando. Facundo Manes y Juan Schiaretti, me gusta la fórmula para Argentina”.

Las declaraciones de Rufeil, un peronista encolumnado con el gobernador de la provincia, fueron realizadas al programa Redacción Abierta, que se emite los lunes por Canal 10 de Córdoba. El jefe comunal de la principal ciudad del Departamento Colón blanqueó allí las líneas centrales de la estrategia del primer mandatario y el sector dominante del oficialismo provincial para 2023, que incluye demorar la formalización del candidato a gobernador, trabajar por la candidatura presidencial de Schiaretti y avanzar en acuerdos con la UCR o un sector de ella.

Reiteró, en ese sentido, que “me encanta Schiaretti presidente o Schiaretti dentro de una fórmula presidencial. ¿Por qué? Porque da previsibilidad, da certeza, da confianza y transmite sentido común, que es lo que le hace falta hoy a la política argentina. Por todas esas características, creo que Schiaretti sería un gran presidente o integrante de una fórmula presidencial”.

Agregó que “se puede conversar con todos. Schiaretti lo que tiene, es que no está en la grieta. Argentina tiene que salir de la grieta, si Argentina no sale de la grieta, no tenemos futuro. El futuro de la Argentina es alguien que no esté en la grieta”.

Luego precisó que Juntos por el Cambio no entraría en ese esquema de conversación amplia, pero “sí Manes, que no está en la grieta, con el cual se está conversando. Facundo Manes y Juan Schiaretti, me gusta la fórmula”.

También señaló que “Schiaretti maneja los tiempos electorales. Está trabajando (en su proyección nacional), pero hoy no es tiempo de campaña. Hoy el pueblo argentino está pidiendo otra cosa: gestión, que gobernemos, no está pensando en elecciones. El nuestro es un microclima muy chiquito, que cree que todo el mundo piensa en elecciones. Eso no es así. La gente está pensando en mejorar su calidad de vida. No hay que apresurar los tiempos”.

Sobre las Juntas Promotoras, aseguró que “respecto la opinión de todos los dirigentes, pero creo que no es el momento de las juntas promotoras, creo que el tiempo electoral lo debe fijar Juan Schiaretti. El gobernador es el presidente del Partido Justicialista y no hay que adelantarse. Hoy la sociedad no está pidiendo hablar de elecciones, estamos en una crisis en Argentina. No es el tiempo de hablar de elecciones y el tiempo lo debe fijar Schiaretti”.

Finalmente, apuntó que “Juan, primero, quiere gestionar y seguir gobernando Córdoba. Cuando sea el momento, todos vamos a ir atrás del (candidato) que Juan decida y en los tiempos que Juan decida”.

