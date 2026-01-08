Rubio describe tres fases del plan de EE.UU. para Venezuela y afirma que habrá “más acuerdos” con el gobierno interino

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el miércoles que habrá “más acuerdos” con el gobierno interino de Venezuela y que la administración Trump tiene previsto un plan de tres fases para Venezuela: estabilización, recuperación y transición.

Tras una reunión informativa con todos los senadores el miércoles, Rubio afirmó que están comenzando con la estabilización porque “no queremos que se sumerja en el caos”. Reiteró que la Casa Blanca cree que tiene una influencia “significativa” sobre el gobierno interino venezolano, liderado por Delcy Rodríguez, reportó la cadena CNN.

Rubio describió el acuerdo petrolero como parte de la fase de estabilización y señaló que Estados Unidos espera poder vender pronto millones de barriles de petróleo venezolano y generar ingresos, controlados por Washington, que se “distribuirán de manera que beneficien al pueblo venezolano”.

“Ya estamos viendo avances con este nuevo acuerdo que se ha anunciado, y habrá más acuerdos”, dijo, sin dar detalles sobre pactos adicionales.

La fase de “recuperación”, dijo Rubio, “consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de una manera justa”.

“Al mismo tiempo”, quieren “comenzar a crear el proceso de reconciliación a nivel nacional dentro de Venezuela, para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las prisiones o traídas de vuelta al país, y comenzar a reconstruir la sociedad civil”, dijo el funcionario.

La tercera fase, dijo, será “una de transición”. “Al final, corresponderá al pueblo venezolano transformar su país”, señaló Rubio.

“Algunas de estas fases se solaparán. Se lo he explicado con gran detalle a los senadores. Tendremos más detalles en los próximos días, pero creemos que estamos avanzando de una manera muy positiva”, afirmó el secretario de Estado norteamericano.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

