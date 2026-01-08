Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Rubio describe tres fases del plan de EE.UU. para Venezuela y afirma que habrá “más acuerdos” con el gobierno interino

Publicado

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Foto: Xinhua / NA).

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el miércoles que habrá “más acuerdos” con el gobierno interino de Venezuela y que la administración Trump tiene previsto un plan de tres fases para Venezuela: estabilización, recuperación y transición.

Tras una reunión informativa con todos los senadores el miércoles, Rubio afirmó que están comenzando con la estabilización porque “no queremos que se sumerja en el caos”. Reiteró que la Casa Blanca cree que tiene una influencia “significativa” sobre el gobierno interino venezolano, liderado por Delcy Rodríguez, reportó la cadena CNN.

Turismo

Rubio describió el acuerdo petrolero como parte de la fase de estabilización y señaló que Estados Unidos espera poder vender pronto millones de barriles de petróleo venezolano y generar ingresos, controlados por Washington, que se “distribuirán de manera que beneficien al pueblo venezolano”.

“Ya estamos viendo avances con este nuevo acuerdo que se ha anunciado, y habrá más acuerdos”, dijo, sin dar detalles sobre pactos adicionales.

La fase de “recuperación”, dijo Rubio, “consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de una manera justa”.

“Al mismo tiempo”, quieren “comenzar a crear el proceso de reconciliación a nivel nacional dentro de Venezuela, para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las prisiones o traídas de vuelta al país, y comenzar a reconstruir la sociedad civil”, dijo el funcionario.

Mackentor

La tercera fase, dijo, será “una de transición”. “Al final, corresponderá al pueblo venezolano transformar su país”, señaló Rubio.

“Algunas de estas fases se solaparán. Se lo he explicado con gran detalle a los senadores. Tendremos más detalles en los próximos días, pero creemos que estamos avanzando de una manera muy positiva”, afirmó el secretario de Estado norteamericano.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Reforma de la SIDE con un DNU: De la Sota y otros dirigentes opositores rechazaron la medida del gobierno nacional

La diputada nacional, Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba), y otros dirigentes opositores al gobierno del ultraderechista, Javier Milei, rechazaron el DNU 941/2025, que...

Hace 6 días

Noticias

El gobierno esquivó el Congreso y por vía de un DNU reformó la SIDE, que podrá realizar detenciones sin orden judicial

El Gobierno Nacional esquivó el Congreso Nacional y oficializó a través de un DNU la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia de Estado ​​(SIDE),...

Hace 6 días

Novedades

Entre Año Nuevo y el primer fin de semana de enero se movilizarán más de medio millón de turistas

El final de diciembre y los primeros días del año dejarán números positivos para el turismo cordobés: entre ocupación, reservas y las proyecciones, más...

Hace 7 días

Noticias

Córdoba: El municipio informó de millonarios secuestros de pirotecnia ilegal, pero igual su uso fue extendido en toda la ciudad

La Municipalidad de Córdoba informó que realizó 1.200 operativos de control y secuestró más de 155 millones de pesos en mercaderías, ofertadas ilegalmente durante las...

Hace 6 días