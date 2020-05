Rubén Magnano: "Mi visión de La Liga no es muy positiva, porque estoy atado al hecho romántico que viví"

"Me vienen esos famosos viernes y domingos, o aquellos sábados a la tarde en el Corazón de María. Donde a la gente que le gustaba el básquetbol, hincha del básquetbol, un poco se predisponía a seguirlo. Hoy por hoy, con el calendario que tenemos, que jugás un martes o un jueves a las diez de la noche, es impensado; a mí no me apetece en absoluto", reflexiona Rubén Magnano sobre la Liga Nacional.

Con la calma y la profundidad que lo caracteriza, el unico entrenador de la seleccion de básquet en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, desarrolla su opinión sobre la actual Liga Nacional, la política de los clubes y el presente de los dos equipos cordobeses, Atenas e Instituto. Desde su jardín atiende el teléfono y luego se instala en la oficina de su casa, apenas unas horas antes de reunirse con la Federación Uruguaya de Básquet. Es que, desde hace casi un año se desempeña como director Deportivo de selecciones de Uruguay.

"Yo asocio al básquetbol con el hecho familiar. Cómo llevar a un joven o a un niño un día martes a la noche, si al otro día tiene que ir al colegio y levantarse a las siete de la mañana. Si el partido dura de las diez de la noche hasta la una de la mañana, es un tema, no descansas, es una incoherencia", suma Magnano.

Y agrega que "otra cosa es que hay muy poco tiempo para entrenar. Los entrenamientos en la temporada no son tantos, y yo considero que los entrenamientos mejoran la calidad del producto. Hay tiempos muy acotados para trabajar eso, por la cantidad de partidos. No por nada vemos las canchas como están casi todos los partidos".

Hace poco tiempo se cumplieron 30 años, allá por 1990, de su debut como DT de Atenas. Un hecho que marcaría el comienzo de una carrera notable, consiguiendo cuatro títulos de Liga Nacional con el "Griego" (1991-1992, 1997-1998, 1998-1999 y 2008-2009), dos Sudamericanos de Clubes (1993 y 1994), un Panamericano (1996) y dos Ligas Sudamericanas (1997 y 1998). Además con Luz y Fuerza, de Posadas, obtuvo el Torneo Nacional de Ascenso (1995), siendo el único entrenador en ganar todas las competencias de clubes.

SIN REFERENTES

Hace un tiempo que la gente que sigue a los equipos de La Liga Nacional no tiene una identificación marcada con los jugadores que visten sus camisetas, al punto tal, que ya no existen ídolos como supo haber en la década de los '90 y en la primera década de este siglo, ¿Por qué ha ocurrido esto?

"Cuando se crea la Liga Nacional hubo vestigios bien fuertes de ese romanticismo bien folclórico que te comentaba. El hecho de la irrupción de la globalización y este devenir de las formas en como se ha diagramado todo, hace que un jugador este a un lado. Sucede en todo deporte profesional. Pero antes, siempre quedaba una cuota de identificación de la gente con la institución y hacia sus ídolos", explica Magnano.

"Hoy eso es muy difícil, pero también, a veces, pasa por las políticas de los clubes, que no tienen una política de sustento a gente de su ciudad, de su lugar. Con un par de personajes dentro de la institución, creo que eso sería muy apetitoso. Aparte, sirve como una vitrina para toda la estructura de la zona", concluye.

LOS CLUBES DE LA DOCTA

Llega el momento de mirar hacia los dos clubes Córdoba: Atenas e Instituto. Antes de comenzar su ánalisis, Rubén pisa el freno y se detiene a pensar, se nota que quiere ser lo más preciso posible.

"Creo que hay dos situaciones claras. Instituto ya es un equipo que viene desde hace unos años manteniendo una coherencia en cuanto a lo que pretende, incluso con sus contrataciones, con bastante estabilidad, y que se fue plasmando a la hora de los resultados deportivos. Llegando a jugar finales, jugando torneos internacionales, dándole un sello importante a la Liga y al básquet de Córdoba. Es más, se ha transformado en un clásico re interesante el Instituto-Atenas, que le da un colorido importante".

"Atenas con otra realidad, creo que es la parte opuesta de esto. Tratando de mantenerse, está en una suerte de 'Stand-by'. Evidentemente no ha podido incurrir en las zonas de campeonato en estas últimas temporadas, dándole lugar a muchos jóvenes. A veces eso hace pagar un precio, y bueno ese precio pasa por tal vez tener un lugar en la tabla de posiciones. Pero bueno, son momentos de los clubes, son situaciones económicas que vive un club y políticas que toma un club que hay que respetarlas".

En la edición del Jueves 7/5, segunda parte de la entrevista a Rubén Magnano.

