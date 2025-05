Rubén Daniele: “Passerini hizo un amague de recorte y gasta una enormidad en alquileres”

El secretario General del SUOEM (Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales), Rubén Daniele encabezó este miércoles una asamblea sectorial en la esquina de 27 de abril y Arturo M.Bas, en el marco del conflicto salarial con el municipio. Con crudeza, aseguró que “(el intendente Daniel) Passerini hizo un amague de recorte (de funcionarios)” y denunció que “el municipio gasta una enormidad en alquileres cuando hay sectores del Palacio 6 de Julio que están vacíos”.

El líder del gremio municipal congregó a una multitud de trabajadores que se movilizaron desde toda la ciudad hasta el centro capitalino. Además de un aumento salarial, demandan el pase a planta permanente de monotributistas y becarios. Daniele reiteró en su discurso, que el gobierno local busca congelar los salarios hasta agosto y que desde principios de año ya suman un atraso de 18%.

Sobre el recorte de la planta política, Daniele apuntó que “hace unos días dije que había 785 autoridades en la Municipalidad. El 30 de noviembre de 2019, cuando Ramón Mestre se fue, había 502. Llaryora prometió reducir la planta política un 25%. Quedan 375. Deberíamos estar con 375. Ahora que están los cambios han bajado de esos 785 a 752, 33 menos. Y son los 33 que pasaron el Ente de Control Municipal. Vamos a ir a la Justicia”.

“VIENEN CONTRA NUESTRO SALARIO”

“Vienen contra nuestro salario. Advertíamos al principio en que gastaban guita en alquilar inmuebles. Los alquileres y las expensas son un paquete de guita, mientras acá en el Palacio 6 de Julio hay lugares vacíos. Se gasta guita al pedo. El problema que tiene Passerini es porque vendió puro biri biri con la austeridad. No pensará que la joda de la política la vamos a pagar con los salarios”, expresó Daniele y reclamó al Ejecutivo que revea los gastos.

“Saben lo que significa mantener los salarios congelados hasta agosto. La posición oficial es no tocar nada de nuestros salarios, porque no quieren que los aumentos vayan al aguinaldo. Dicen que no puede haber aumento ni en abril, ni en mayo, ni en junio. Hasta el 10 de agosto quieren que estemos congelados. Esa es la verdadera intención. Eso es lo que han explicitado en la mesa de negociaciones”, reveló el titular del SUOEM.

Agregó que “cuando fuimos al Ministerio, hace tres meses, cuatro, ya estábamos con un atraso del 18%. Pues bien, a marzo, ya llevamos un atraso de 14%, póngale lo que le calculen ustedes que ha sido abril, que ya lo vamos a conocer. Ya estamos pisando de nuevo los 18 puntos. Sin que nadie se vuelva loco, en agosto podemos estar en 30% de atraso”.

“LOS CULPABLES SON LLARYORA Y PASSERINI”

Más adelante se refirió al desarrollo del conflicto. En ese tramo, dijo que “quede claro que ahora que van a empezar a jugar con el tiempo porque siempre en cada conflicto al principio se hacen los vivos públicamente, se hacen los vivos con la opinión pública. Bueno, pero vayan sabiendo que, así como teníamos la decisión en diciembre de profundizar, tenemos la decisión de hacerlo todo lo largo que haga falta, todo lo que tengamos que hacer para que entonces los que reflexiones sean ellos, porque los responsables y lo digo desde ya, para la ciudadanía, para los comerciantes, para los contribuyentes, para todos, que los culpables tienen nombre y apellido: Son (el gobernador) Martín Llaryora y (el intendente) Daniel Passerini”.

Luego explicó hacia donde van a ir con las medidas de protesta: “Vamos a hablar de los ítems de colaboración, vamos a hablar de los módulos, vamos a hablar de todo, vamos a tomar una decisión en el cuerpo legal el próximo martes después de la asamblea. Tengo la obligación de transmitirle a los que están en esos temas para que vayan sabiendo que la estrategia general incluye ser restrictivo con todo eso. Nosotros ponemos en marcha todo lo que no debemos hacer fuera de horario. Por ejemplo, los camiones de cloacas no tienen ITV. Entonces los compañeros dijeron bueno, basta, no los vamos a mover”.

Dijo, además, que “ustedes saben lo que es el ítem de colaboración: No hacer nada que no esté dentro de la ley. No habrá noche de… ¿Cómo se llama la noche? La Noche de los CPC. A partir del martes, esta municipalidad se ajusta a derecho porque nos quieren cagar”.

También advirtió que “les vamos a mostrar a toda la ciudadanía por qué las cosas no se hacen en la Municipalidad de Córdoba. ¡Les interesa un carajo prestar servicios desde la municipalidad! ¡Los quieren hacer con sus amigos!”

Y, por último, señaló que “vamos a levantar la bandera de la resistencia. Pero le hacemos una advertencia. Todo lo que sucede en nuestra ciudad en los próximos días será responsabilidad exclusiva y excluyente de las autoridades. Y con todo el derecho que tenemos, así como ustedes vienen por nosotros, nosotros, cuando podamos, vamos a ir por ustedes”.

OTRA ASAMBLEA SECTORIAL

El SUOEM convocó para este jueves, a las 10:30, a una nueva asamblea sectorial en 27 de Abril y Arturo M. Bas. Participarán las áreas operativas y de ambiente.

